Многодетные семьи могут получить скидки на отдых в гостиницах и на горных курортах России

В Год семьи, объявленный в России Президентом Владимиром Путиным, многодетные семьи смогут получить скидки на отдых в гостиницах и на горных курортах страны. Об этом сообщается в телеграм-канале Кабмина.

«Благодаря Президенту в 2021 году был запущен нацпроект „Туризм и индустрия гостеприимства“, в рамках которого создается инфраструктура для различных курортов и форматов отдыха, — сказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко. — Скидки и предложения, инициированные Минэкономразвития, — еще один повод начать всей семьей путешествовать по нашей необычной, красивой стране. Мы призываем также представителей туристического бизнеса присоединиться к инициативе и внедрить программу акций в отелях и на курортах».

К инициативе присоединились отели и санатории из почти 30 российских регионов страны, в том числе и из Татарстана.

Отмечается, что на горнолыжных комплексах многодетные семьи и семьи с детьми получат скидки на прогулочные билеты, ски-пассы, прокат оборудования и проживание.

Курорт «Архыз» разработал специальное предложение для пар — им предлагают заключить брак на высоте 2,5 тыс. метров. Бесплатная услуга включает праздничное оформление на высокогорной площадке, где пройдет бракосочетание, фото- и видеосопровождение, подъем на канатных дорогах и памятные подарки от курорта.

Более подробно с перечнем предложений можно ознакомиться на национальном туристическом портале Russia.Travel.