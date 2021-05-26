Многодетные семьи из РТ приглашаются к участию во всероссийском спортивном фестивале

Многодетные семьи из Татарстана могут стать участниками всероссийского спортивного фестиваля «Здоровая семья — сильная Россия!». Для них будут организованы семинары, лекции, мастер-классы, а также бесплатные консультации по вопросам здорового образа жизни.

На разных этапах гостями мероприятия станут представители власти федерального и регионального уровней, эксперты и другие специалисты.

По словам организаторов, главная цель фестиваля — «формирование позитивного образа многодетных семей и решение задач по улучшению качества жизни семей, создание социальных лифтов и улучшение демографической ситуации в стране». Благодаря участию в семинарах, лекциях, спортивных и онлайн-тренировках многодетные семьи смогут обрести мотивацию к ведению здорового образа жизни, изменению физических и пищевых привычек, более серьезному отношению к своему здоровью.

В 2020 году участниками «Здоровой семьи» стали представители 75 регионов России, или более 100 тыс. семей. С подробной информацией о фестивале можно ознакомиться на сайте.