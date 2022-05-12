Многодетные родители Татарстана смогут пройти диагностику рака кожи бесплатно
Многодетные родители из Татарстана смогут бесплатно пройти диагностический осмотр кожных покровов и, при необходимости, цифровую диагностику состояния кожи для раннего выявления онкологических заболеваний. С 16 мая в республике стартует акция «Меланома-Стоп».
В Казани первичные консультации пройдут в «Клинике СЛ», а в Челнах – в Набережно-Челнинском филиале «Республиканского клинического онкологического диспансера МЗ РТ имени профессора Сигала». Прием для многодетных родителей будет абсолютно бесплатным. Планируется, что в каждом городе диагностику пройдут порядка 100 семей. Если врач при обследовании заподозрит у пациента рак кожи, то он будет направлен на дополнительное обследование.
Кроме того, жители Татарстана смогут дистанционно проверить родинки на теле. Для этого им нужно будет сфотографировать их с близкого расстояния, приложив рядом линейку. После этого фото и контактные данные отослать на электронный адрес oncort16@yandex.ru.
Врачи-онкологи внимательно изучат каждую фотографию. При необходимости пациента направят на прием к специалисту.