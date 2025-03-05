«Многодетные мамы – наши героини»: какую поддержку получают семьи с детьми в Татарстане

Об индексации маткапитала и единого пособия в 2025 году, поддержке многодетных семей и «сельских» выплатах накануне 8 Марта в «Татар-информе» рассказали руководитель Отделения Соцфонда РФ по РТ Эдуард Вафин и министр труда, занятости и социальной зашиты РТ Эльмира Зарипова.





Накануне 8 марта в «Татар-информе» рассказали об индексации маткапитала и единого пособия в 2025 году, поддержке многодетных семей и «сельских» выплатах

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Татарстанцы потратили маткакпитал на улучшение жилищных условий

Самая весомая мера поддержки семей с детьми – программа материнского (семейного) капитала, которая работает в России с 2007 года. C момента ее запуска благодаря индексациям размер господдержки вырос более чем в три раза, сообщил руководитель Татарстанского отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ Эдуард Вафин.

«Внедрение материнского (семейного) капитала стало настоящим праздником для семей, дало им возможность увереннее смотреть в будущее. Маткапитал –жемчужина проекта «Семья». Программа продлена до 2030 года», – отметил он.

Изначально маткапитал получали родители при рождении второго ребенка, но с 2020 года меру поддержки распространили и на первенцев. В этом году размер материнского капитала проиндексирован на 9,5%. Теперь на первого ребенка родители получают 690 266 рублей. Доплата за появление в семье второго ребенка после получения маткапитала на первенца увеличена до 221 895 рублей. В Татарстане с начала запуска программы сертификаты получили почти 432 тыс. семей.

Программой предусмотрено пять направлений расходования средств. Самым популярным из них неизменно остается улучшение жилищных условий. На эти цели средства господдержки уже направили 323 тыс. семей из Татарстана. Также маткапитал можно потратить на обучение детей, как это сделали 50 тыс. семей, ежемесячную выплату на ребенка в возрасте до трех лет, накопительную пенсию родителя, покупку товаров и услуг для детей с инвалидностью. Предусмотрены и единовременные выплаты остатка средств, который не превышает 10 тыс. рублей.

«236 мам направили средства на накопительную пенсию, они думают о завтрашнем дне. С прошлого года такую возможность получили и папы в определенных жизненных ситуациях», – добавил Вафин.

Татарстанцам перечислили единое пособие на общую сумму 2,3 млрд рублей

Единое пособие – в числе самых востребованных, в Татарстане его получают родители 191 тыс. детей. Пособие назначается семьям с доходами ниже регионального среднедушевого прожиточного минимума.

«В Татарстане в 2025 году размеры пособия составляют до 14 621 рубля на ребенка и 16 430 рублей – для беременных. Сумма, которая в этом году уже направлена, составляет более 2,3 млрд рублей», – отметил Эдуард Вафин.

С начала этого года единое пособие получать стало еще удобнее. Теперь оно назначается на новорожденных в проактивном режиме, если семья получает выплаты на старших детей. Сроки выплат единого пособия на всех детей можно синхронизировать, подав одно заявление.

«При назначении единого пособия не учитываются выплаты, связанные с получением звания «Мать-героиня», доходы с детских счетов, летний заработок детей», – пояснил Вафин.

По его словам, заявление на выплату единого пособия 99% получателей подают в электронном виде.

В Татарстане более 20 тыс. многодетных мам вышли на пенсию досрочно

Многодетные мамы пользуются льготами, почетом и уважением, а еще они имеют право на досрочный выход на пенсию.

«Многодетные мамы – наши героини, и на пенсию они выходят раньше других. Мама, которая родила трех и более детей, воспитала их до восьмилетнего возраста, выходит на пенсию раньше», – сообщил руководитель Отделения Соцфонда РФ по РТ.

Многодетные мамы, родившие (или усыновившие) и воспитавшие трех детей выходят на пенсию в 57 лет, мамы четверых детей – в 56 лет, а пятерых детей и более – в 50 лет.

«В настоящее время 20 269 многодетных мам мы отправили на пенсию досрочно. Из них 14 495 женщин родили 5 детей и более, 1 177 – четверых детей, 4 597 – трех детей», – заметил Вафин.

Для пропаганды семейных ценностей в 2000 году в Татарстане учреждена медаль «Ана даны – Материнская слава», которой награждаются матери, родившие и достойно воспитывающие пять и более детей. С 2000 года награждено 1,5 тыс. женщин.

Также в 2022 году учреждена медаль «Родительская доблесть» для семей, которые воспитывают или воспитали семь и более детей. С 2022 года награду получили 13 семей.

Самая весомая мера поддержки семей с детьми – программа материнского (семейного) капитала, сообщил Эдуард Вафин Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Какие меры поддержки оказывает Соцфонд мамам и детям

· Пособие по беременности и родам

· Единовременное пособие при рождении ребенка

· Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка

· Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет

· Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью

· Дополнительно оплачиваемые выходные дни для ухода за детьми-инвалидами

· Компенсационная/ежемесячная выплата неработающему родителю инвалида

· Материнский (семейный) капитал

· Различные пособия и меры поддержки семьям военных и сотрудникам силовых ведомств, а также семьям, подвергшимся воздействию радиации

· Ежемесячное единое пособие для семей с детьми до 17 лет

Эльмира Зарипова рассказала, что более 14 тыс. сельских женщин из Татарстана получили единовременные выплаты при рождении детей Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Татарстанские «сельские» выплаты похвалили на федеральном уровне

Более 14 тыс. сельских женщин из Татарстана получили единовременные выплаты при рождении детей. Уникальная демографическая мера реализуется в республике благодаря региональному проекту «Поддержка семьи» с 2018 года.

«На прошлой неделе, когда Татьяна Голикова (зампредседателя Правительства России) презентовала национальный проект «Семья», наша татарстанская мера была названа в качестве примера. Мы ее предоставляем без учета доходов и имущества. Учитывается только возраст женщин», – рассказала министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.

Жительницы сел из Татарстана в возрасте до 25 лет при рождении первенца получают единовременные выплаты в размере 50 тыс. рублей. При рождении третьего и последующих детей женщины в возрасте до 29 лет получают по 100 тыс. рублей.

«Основная доля многодетных мам – жительницы сел, эта мера ориентирована на их поддержку», – подчеркнула Зарипова.

С начала 2025 года уже 250 женщин получили региональную меру поддержки.

Компенсация платы за детский сад и подарки новорожденным

Малообеспеченные семьи из Татарстана получают подарочные комплекты при рождении детей, 100% компенсацию платы за детский сад, выплаты на лекарства и другие меры поддержки.

«Как правило, в молодых, студенческих семьях доходы невелики. Основную часть расходов в первые годы жизни малыша составляет лекарственное обеспечение», – отметила Эльмира Зарипова.

Малообеспеченные семьи с доходами ниже прожиточного минимума (в 2025 году 15 073 рубля на человека) получают выплаты в размере 10 тыс. рублей на лекарства для детей в возрасте до трех лет. Кроме того, малообеспеченные семьи получают комплекты детских принадлежностей в подарок при выписке из роддома.

«Комплект включает в себя все вещи, которые необходимы в первый год жизни ребенка, – от средств ухода до одежды местных производителей. И, конечно, для многодетных семей с низкими доходами серьезная мера поддержки – 100% компенсация оплаты за детский сад», – сказала министр труда.

Кроме того, татарстанцы, независимо от доходов, получают 20% компенсацию платы за детский сад на первого ребенка. Если два ребенка посещают детский сад, то компенсация на первого ребенка составляет 20%, а на второго – 50%. Если детский сад посещают три ребенка, то размер компенсации составляет 20% на первого, 50% на второго и 70% на третьего ребенка.

Поддержка семьи – одна из национальных целей развития России до 2030 года Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Число многодетных семей за 10 лет выросло в два с лишним раза

Стоит отметить, что поддержка семьи – одна из национальных целей развития России до 2030 года. Мероприятия проводятся по двум нацпроектам – «Семья» и «Кадры». Федеральные и региональные меры поддержки приносят результаты. За десять лет количество многодетных семей в Татарстане выросло более чем в два раза – до 57,9 тыс.

«Многодетной является семья, где воспитывается три и более ребенка, при этом младшему не более 18 лет или не более 23 лет при условии обучения по очной форме. Многодетные семьи мы поддерживаем выплатами, компенсациями и льготами», – пояснила Эльмира Зарипова.

В Татарстане многодетным семьям установлены разные меры социальной поддержки:

- субсидия одному из родителей на приобретение лекарственных средств для ребенка в возрасте до шести лет, размер которой в 2025 году составляет 171 рубль;

- субсидия в размере 30% расходов на оплату жилья в пределах социальной нормы площади жилья, установленной законодательством Татарстана;

- субсидия в размере 30% расходов на оплату коммунальных услуг в пределах установленных нормативов потребления;

- ежемесячная субсидия на проезд обучающимся в общеобразовательных организациях до окончания обучения и до достижения возраста 23 лет, размер которой в 2025 году составляет 384 рубля.