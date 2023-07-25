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Многодетную семью из Татарстана признали лучшей в ПФО
Многодетная семья Камашевых из Высокогорского района Татарстана победила на фестивале «Успешная семья Приволжья – 2023», прошедшем недавно в Чебоксарах. Об этом сообщает газета «Республика Татарстан».
Напомним, семья Алексея Владимировича и Лии Тагировны Камашевых — финалист конкурса «Нечкэбил». Алексей и Лия вместе более 16 лет, воспитывают девятерых детей. Несколько лет назад переехали из Казани в Высокогорский район.
Отец семейства Алексей Камашев — ветеран боевых действий в Чечне, имеет боевые награды. Является почетным донором России. Лия Камашева — победитель конкурса сочинений «Жизнь замечательной семьи» в рамках Республиканского конкурса красоты материнства и семьи «Нечкэбил».
Финал фестиваля «Успешная семья Приволжья — 2023» проходил в Чебоксарах с 7 по 8 июля, в преддверии Дня семьи, любви и верности. В отборочных мероприятиях конкурса приняли участие около тысячи многодетных семей ПФО. В финал окружного фестиваля вышли 14 семей из всех регионов Приволжского округа, воспитывающих трех и более несовершеннолетних детей, а также имеющих усыновленных или находящихся под опекой детей.
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