Многодетную мать из РТ осудили за миллион рублей долга по алиментам

Многодетная жительница Бугульминского района не выплачивала алименты четверым детям. Долг нерадивой матери превысил миллион рублей, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе УФССП России по РТ.

Женщина вела асоциальный образ жизни, помощи детям не оказывала, нигде не работала и была лишена родительских прав. Найти должницу удалось в одной из деревень Бугульминского района.

«Ее доставили в отделение судебных приставов и привлекли к административной ответственности. После чего доставили в суд для избрания меры наказания. В результате женщине назначили за уклонение от уплаты алиментов 50 часов обязательных работ», – пояснили в пресс-службе управления.

