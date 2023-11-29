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Руc Тат
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Происшествия 29 ноября 2023 15:09

Многодетную мать из РТ арестовали за долг по алиментам почти в полтора миллиона рублей

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Жительницу Тетюшского района приговорили к аресту на 10 суток за неуплату алиментов, сообщают в пресс-службе республиканского Управления судебных приставов.

В целом на 35-летнюю женщину возбуждено четыре исполнительных производства по взысканию алиментов на 9 детей. Отмечается, что в настоящее время дети проживают в детских домах республики или приемных семьях. Шестерым детям мать задолжала 1,4 млн рублей.

Пристав районного отделения составил протоколы, а суд вынес решение: административное наказание в виде ареста на 10 суток.

Сейчас многодетная мать отбывает наказание. Если после ареста она не погасит долг, пристав возбудит уже уголовное дело.

#алименты
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