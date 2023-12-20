Многодетной семье погорельцев в Зеленодольском районе РТ вручили ключи от нового дома

В селе Большие Ключи Зеленодольского района Татарстана сегодня прошла торжественная церемония вручения ключей от нового дома многодетной семье Мардановых. В июне в их старом доме произошел пожар, в результате супруги и их семеро детей остались без крыши над головой.

Руководство района оказало необходимую поддержку погорельцам от муниципалитета. Было принято решение построить новый дом на прежнем участке. В сборе средств для его строительства приняли участие неравнодушные татарстанцы, общими усилиями удалось собрать 1,5 млн рублей.

На церемонии заместитель главы Зеленодольского района Николай Бызин поблагодарил всех, кто принимал активное участие в восстановлении дома.

«Чужой беды не бывает, но иногда на беду откликаются небыстро и не очень эффективно. А здесь тот случай, когда и быстро, и эффективно, и, самое главное, результативно. Для такой замечательной многодетной семьи — это дорого стоит. Пусть это будет не последнее доброе дело. Творите добро», — добавила депутат Государственной Думы Татьяна Ларионова.

Помочь многодетной семье вызвались также неравнодушные предприниматели-благотворители из сообщества «Меценаты». Они предоставили напольные покрытия, металл для кровли дома, сайдинг на фасад, а также утеплили стены и потолочные перекрытия, провели отопление и освещение, установили натяжные потолки, межкомнатные и входную дверь, окна, смонтировали газопровод. В результате на прежнем участке появился новый одноэтажный дом площадью 100 кв. метров.

«В кратчайшие сроки нам вместе удалось построить этот дом. Объединившись, мы смогли помочь. Здесь кто-то газ подключил, кто-то кровлю оплатил, кто-то фасад сделал, кто-то помог деньгами. И это наша совместная работа. В такие моменты понимаешь, что жизнь проживается не зря. И на таких примерах наше общество будет расти, будет единым и сильным», — сказал председатель сообщества предпринимателей «Меценаты», инициатор строительства нового дома, учредитель строительной компании «Ханский дом» Ильяс Гимадов.