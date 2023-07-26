Многодетной семье погорельцев из Зеленодольска построят новый дом

Для многодетной семьи погорельцев из Зеленодольского района построят новый дом, сообщает пресс-служба администрации.

24 июня в доме семьи Мардановых из села Большие Ключи случился пожар. Двое взрослых и семеро детей остались без крыши над головой. Сгорели все вещи, спасти удалось только документы.

Узнав о трагедии, односельчане и неравнодушные жители района организовали сбор помощи. Помочь семье вызвался меценат, основатель и руководитель строительной компании Ильяс Гимадов. Кроме того, глава района Михаил Афанасьев поручил оказать необходимую социальную поддержку от муниципалитета.

К делу подключились и предприниматели, в частности, Ассоциация мусульман России, членом которого является Ильяс Гимадов.

«Когда мы узнали об этой беде, сразу решили помочь. Поговорили Михаилом Афанасьевым, обсудили необходимые вопросы. Коллеги – предприниматели и члены Ассоциации мусульман нас поддерживают, – рассказал он.

Известно, что новый дом будет одноэтажный, его построят на том же участке. В настоящее время уже залили фундамент дома, продолжается заливка полов. Работы планируют завершить в этом году. Пока многодетная семья проживает в съемной квартире.