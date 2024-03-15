Многодетной семье из Тетюш на избирательном участке вручили подарки

Фото: © Елена Калашникова

В семье Рамиля и Анастасии Баукиных из Тетюш в марте родился третий ребенок. Сегодня, в первый день голосования на президентских выборах, они одними из первых пришли на избирательный участок, расположенный в сельскохозяйственном техникуме.

«С самого утра мы решили прийти на избирательный участок и сделать свой выбор. За будущее наших детей, так как нам важно быть уверенными в завтрашнем дне», — заявили Баукины.

Фото: © Елена Калашникова

Супруги были приятно удивлены: помимо свидетельства о рождении, семье вручили подарки начальник отдела ЗАГС исполкома района Лариса Дианова и председатель территориальной избирательной комиссии Тетюшского района РТ Рамис Гарипов.

«Вручение свидетельства о рождении мы решили приурочить к первому дню голосования за кандидата на пост главы государства. На Едином портале государственных и муниципальных услуг в электронном виде и на основании медицинского свидетельства супруги, в рамках суперсервиса „Рождение ребенка“, подали заявление о рождении дочери. Данный суперсервис дает возможность родителям не приходить в ЗАГС, чтобы подать документы, сделать это можно дистанционно», — рассказала Лариса Дианова.

Фото: © Елена Калашникова

Пятнадцатого марта в Татарстане начали работу 65 территориальных и 2722 участковые избирательные комиссии, также открылись 45 временных избирательных участков в больницах и санаториях, в СИЗО, на вокзале и в аэропорту.

Правом сделать свой выбор обладают почти 3 млн татарстанцев. Они могут проголосовать с 8 до 20 часов 15, 16 и 17 марта.

Проведение выборов обеспечивают 22 тыс. членов избиркомов. На избирательных участках работают более 16 тыс. наблюдателей, в том числе иностранных.

Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации проходят 15, 16 и 17 марта. В них участвуют четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).