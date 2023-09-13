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Многодетной семье из РТ, прожившей несколько лет в бане, помогли со строительством дома
Многодетной семье из Менделеевского района, которая несколько лет прожила в бане, помогли достроить собственный дом при поддержке администрации района. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе муниципального образования.
На приему к главе Менделеевского района Радмиру Беляеву с просьбой о помощи обратилась семья Курихиных, в которой воспитывается пятеро детей, в том числе ребенок с ограниченными возможностями здоровья.
«Мы приняли решение закрепить депутата городского Совета Менделеевского района за семьей. Нам важно, чтобы семьи, которые оказались в сложной жизненной ситуации, находились под постоянным наблюдением. Семье Курихиных выделили строительные материалы», — отметил глава района.
Закрепленный депутат-куратор закупил и передал семье строительные материалы. Также помогли с проведением работ по бурению и транспортными расходами. Ранее сообщалось, что при участии властей района в дом провели газ.
Фото: пресс-служба Менделеевского района РТ.
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