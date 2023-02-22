Многодетная жительница Набережных Челнов провела Дармарку в Мелитополе

Многодетная жительница Набережных Челнов Оксана Рыжкова вместе с другими волонтерами из Татарстана отвезла гуманитарную помощь в Мелитополь. Своими впечатлениями о поездке Запорожскую область и ДНР она поделилась с корреспондентом «Татар-информа».

«Дорога на автомобиле заняла два дня, мы вели машину с мужем поочередно. Остановились в общежитии Мелитополя, провели в городе Дармарку – бесплатно раздали людям теплую одежду и другие вещи. Всего привезли более 30 мешков вещей, из них осталось лишь три мешка, которые передали в храм», – сообщила она.

Из Татарстана волонтеры отправились на двух машинах. В поездку отправились жители Набережных Челнов, Нижнекамска и Менделеевска. Добровольцы побывали не только в уцелевшем Мелитополе, но и в полуразрушенном Мариуполе.

«Я даже не представляла, что мне предстояло увидеть, въехав в город Мариуполь. Предо мной обнажился разрушенный город. Завод „Азовсталь“ скрипел железом от боли, рельсы трамваев согнуты в дугу от бомбежки. В бетонных стенах дыры от снарядов, разрушены мосты, сгоревшая электричка, искореженное трамвайное депо, проезжая часть в ямах. Жилые дома, изукрашенные копотью, оторваны балконы», — поделилась Оксана Рыжкова.

Волонтеры передали участникам СВО окопные свечи, печку-буржуйку, маскировочные сети, шоколад, сигареты, а также детские поделки, открытки и рисунки. Сделанные татарстанскими школьниками птички будут напоминать бойцам о том, что их ждут дома близкие и родственники.

Из общения с местными жителями Рыжкова узнала, что люди остро нуждаются в теплых вещах и в мебели, которая им понадобится, когда будут выстроены новые дома в Мариуполе. В Мелитополе постройки уцелели, но обстановка пока остается сложной.

«В Мелитополе действует комендантский час. В 17 часов вечера люди расходятся по домам до утра. В ночное время слышны взрывы. Жизнь людей проходит в напряжении и страхе, но все верят в наших защитников. Люди уверены, что все это скоро закончится», – сообщила Рыжкова.

В дальнейшем волонтер из Набережных Челнов вновь планирует собрать большую партию гуманитарного груза – одежду, мебель, бытовую технику для жителей Мариуполя – и лично сопроводить его до места назначения.