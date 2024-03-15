Многодетная семья заместителя муфтия РТ проголосовала на выборах в Аксубаево

Сегодня в райцентре Аксубаево на выборах Президента России проголосовали заместитель муфтий Татарстана Равиль хазрат Зуферов, его супруга Гулия и другие члены его многодетной семьи. Об этом пишет местная газета «Сельская новь».

Из десяти членов семьи Зуферовых участие в голосовании приняли семеро, причем старшие сыновья Хусаин и Хасан проголосовали вместе с супругами.

Издание отмечает, что Зуферовых всегда отличала активная гражданская позиция. И на избирательный участок в первый день выборов Президента РФ они пришли с утра в числе первых.

«Сегодняшний день важен для нашей семьи, для остальных семей, для граждан России. Мы выбираем своего Президента, главу страны, главу нашей Отчизны. Мы знаем, что наша страна движется вперед и [что] наши традиционные ценности — это всё милость Всевышнего Аллаха. Это наша обязанность, наше право, пусть этот день будет благословенным!» — заявил Равиль хазрат.

Заместитель муфтия также призвал единоверцев и всех жителей района прийти на избирательные участки и отдать свои голоса.

Пятнадцатого марта в Татарстане начали работу 65 территориальных и 2722 участковые избирательные комиссии, также открылись 45 временных избирательных участков в больницах и санаториях, в СИЗО, на вокзале и в аэропорту.

Правом сделать свой выбор обладают почти 3 млн татарстанцев. Они могут проголосовать с 8 до 20 часов 15, 16 и 17 марта. Проведение выборов обеспечивают 22 тыс. членов избиркомов. На избирательных участках работают более 16 тыс. наблюдателей, в том числе иностранных.

Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации проходят 15, 16 и 17 марта. В них участвуют четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).