Многодетная семья Хабибрахмановых: Счастье нашей семьи — в детях

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В семье Хабибрахмановых из Казани растут трое детей: Наиль, Джамиль и Алсу. На чем строится семейное счастье, они рассказали на телемарафоне на канале «ТНВ-Татарстан», посвященном Году семьи.

«Нашей семье уже 22 года. Наши родители общались, а познакомились мы случайно, на остановке, и сразу же влюбились в друг друга», — рассказали супруги.

В творческой семье Хабибрахмановых все дети играют на музыкальных инструментах, поют, учатся актерскому мастерству. Талантливая семья подготовила номер для марафона: вместе они исполнили народную песню «Ай, былбылым».

«Счастье нашей семьи — в детях. Дети наполняют семью светом, они наше будущее, они подарок от Всевышнего. В жизни бывает разное — и радости, и сложности. Когда понимаешь друг друга, чувствуешь, что в душе у твоего спутника жизни, то любые трудности можно преодолеть», — уверены Хабибрахмановы.

Они также рассказали, что собираются готовить на новогодний стол. Традиционное праздничное угощение в семье — татарский бэлиш и гусь.

Камила Билалова