Многодетная семья Тюлячей: Нравственность, язык, наследие - основа воспитания

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В семье Алсу и Мухаммада Фаляхиевых из Тюлячинского района растут пятеро детей. На марафоне «Выбираем всей семьей!» на канале ТНВ они рассказали о ценностях, которые являются основой воспитания в их семье.

«В хадисе говорится, что самый большой подарок родителей своим детям - это благородное воспитание. Мы стараемся воспитать своих детей на основе наших традиций нравственности, нашей религии, языка, обычаев нашего народа», – рассказала Алсу Фаляхиева.

Она также поделилась советами с теми, кто хотел бы обзавестись большой семьей.

«В жизни надо всегда следовать предписаниям Аллаха, воздержаться от того, что им не дозволено. Тогда остальное все наладится. Детей не различать, а любить их одинаково. Стать хорошим примером для детей, потому что они растут на примере своих родителей», – напомнила Алсу.

Глава семьи Мухаммад Фаляхиев рассказал, что уважение к традициям ислама у них передается от поколения к поколению.

«Родители нас воспитали религиозными. Все праздники ислама мы почитаем, отмечаем. На эти дни готовим своим детям подарки. Поддерживаем атмосферу праздника», – сказал он.

На марафон «Выбираем всей семьей!» они приехали с сыновьями Билалом, Мустафой, Зубаиром.

«У каждого из них есть свои увлечения. Наш старший сын Билал занимается лыжным спортом, бадминтоном. Поскольку он из религиозной семьи, в мечети ему поручают произнести азан (призыв к молитве - ред). Мустафа интересуется компьютерами, играми. Наша старшая дочь Зубейда изучает языки. Самостоятельно выучила турецкий язык, сейчас занимается английским. После поездки в хадж собирается изучать еще и арабский. Она пять лет подряд становилась призером на международной олимпиаде», – представил детей глава семьи.

Также Фаляхиевы участвовуют на праздниках родословных и занимают призовые места.

«Наша дочь стала обладательницей Гран-при в конкурсе родословных от Всемирного конгресса татар. Два года подряд участвуем в конкурсе «Без тарихта эзлебез» («Эхо веков в истории семьи»). В районе стали первыми, в прошлом году победили на зональном этапе. В этом году собираемся поехать в Арск», – рассказал гость марафона.

Энже Габдуллина