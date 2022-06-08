Многодетная семья из Татарстана может лишиться авто за долги его предыдущего владельца

Судебные приставы в очередной раз напоминают жителям республики: прежде чем покупать автомобиль у частного продавца, проверяйте чистоту сделки, сведения о машине в базе ГИБДД и убедитесь перед подписанием договора о купле-продаже, что препятствий к заключению сделки нет.

Однако некоторые татарстанцы, даже зная о запрете на регистрацию автомобиля, покупают его у предыдущего владельца по сильно заниженной цене.

Так, накануне приставы остановили во время рейда авто одного из должников. Однако за рулем оказался совершенно другой человек – новый владелец авто. Однако доказать он это не смог: по документам хозяином машины по-прежнему является должник.

Как рассказал мужчина, он заплатил за эту машину более 300 тысяч рублей, деньги собирали всеми родственниками. У него многодетная семья, к тому же один из детей с ограниченными возможностями здоровья – семье очень нужен автомобиль.

Владелец авто перед сделкой клятвенно обещал, что после получения денег сразу оплатит долги и переоформит машину на нового хозяина. Однако после перевода денег он перестал выходить на связь. Машину изымать не стали, но теперь у неплательщика есть срок в 10 дней на погашение долга, иначе авто продадут на торгах: часть денег пойдет на оплату долга, остальное переведут законному владельцу машины.

Таким образом, для неплательщика сложилась выигрышная ситуация, он убил сразу трех зайцев: и машину продал, и долг погасил за счет повторной продажи авто на торгах, и к тому же получит от приставов оставшуюся от продажи сумму. А многодетная семья может остаться без автомобиля.

Всего судебные приставы с начала года вынесли более 230 тысяч постановлений о запрете регистрации на автомобили. Запрет отменяется только после полного погашения задолженности. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП России по РТ.