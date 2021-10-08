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Ру Тат
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8 октября 2021  08:10
Полина Шевчук

Многодетная семья из РТ спаслась из огня, услышав пожарный извещатель

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Многодетная семья из РТ спаслась из огня, услышав пожарный извещатель

Пожар вспыхнул накануне в девятом часу вечера в селе Шумбут Рыбно-Слободского района республики.

Как рассказали ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, к моменту приезда первых пожарных расчетов огонь полностью охватил небольшой бревенчатый дом и дощатый пристрой.

 

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

В 21.03 возгорание было ликвидировано на площади 95 кв. метров.

 

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

Из пожара успели спастись 6 человек, в том числе трое детей. Выяснилось, что семья услышала звук пожарного извещателя и выбежала на улицу. Это помогло сохранить им жизни.

 

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

 

 

#МЧС РТ #спаслись из пожара #пожарный извещатель
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