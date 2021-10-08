Многодетная семья из РТ спаслась из огня, услышав пожарный извещатель

Пожар вспыхнул накануне в девятом часу вечера в селе Шумбут Рыбно-Слободского района республики.

Как рассказали ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, к моменту приезда первых пожарных расчетов огонь полностью охватил небольшой бревенчатый дом и дощатый пристрой.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

В 21.03 возгорание было ликвидировано на площади 95 кв. метров.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

Из пожара успели спастись 6 человек, в том числе трое детей. Выяснилось, что семья услышала звук пожарного извещателя и выбежала на улицу. Это помогло сохранить им жизни.