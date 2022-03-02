Многодетная семья из Казани получила сертификат на соцвыплату для покупки жилья

Многодетная семья из Казани получила сертификат по программе «Обеспечение жильем молодых семей в Республике Татарстан». Получателями социальной выплаты в размере около 1,9 млн рублей на приобретение жилья стала семья Шошевых, в которой воспитывается трое детей.

«Это единоразовая безвозмездная выплата для увеличения жилплощади. Есть два варианта этой программы — в виде выплат и социальной ипотеки. Соципотека нам не подходила, потому что есть свое жилье, нам нужна была дополнительная сумма, чтобы приобрести квартиру большего размера. Для участия в программе мы обратились в администрацию. Собрали и подали все документы и стояли в очереди», — рассказал корреспонденту «Татар-информа» глава семьи Андрей Шошев.

Он уточнил, что сейчас его семья проживает в двухкомнатной квартире, а планирует приобрести трехкомнатную. «Сертификат получили. Сейчас подбираем квартиру, свою продаем», — добавил собеседник информагентства.

Согласно условиям программы, молодая семья может получить господдержку в виде социальной выплаты на приобретение жилья. Соцвыплата предоставляется в размере 30% для молодых семей, не имеющих детей, и 35% для молодых семей, имеющих одного ребенка и более, а также для неполных молодых семей, состоящих из одного молодого родителя и одного и более детей.

Кроме того, семья должна обладать дополнительными собственными средствами или средствами, полученными по кредитному договору на приобретение жилья. Помимо этого, в качестве дополнительных средств принимаются средства маткапитала.

Как сообщили в пресс-службе Госсовета РТ, реализацию мер социальной поддержки обсудили сегодня на расширенном заседании объединения женщин-депутатов «Мэрхэмэт — Милосердие», которое прошло в общественной приемной партии «Единая Россия».

Председатель парламентского Комитета по социальной политике Светлана Захарова подчеркнула, что с этого года размер материнского капитала будет индексироваться на размер фактической инфляции. Средства маткапитала можно направить на улучшение жилищных условий, образование детей, накопительную пенсию матери, выплаты на второго ребенка и на детей с ограниченными возможностями здоровья.

В этом году сумма материнского капитала при рождении первенца составит 524,5 тыс. рублей. При рождении второго ребенка выплата достигнет 693,1 тыс. рублей, если семья не получала маткапитал на первого ребенка, и 168,6 тыс. рублей, если его оформляла.

Изменения коснулись и выплат будущим матерям, вставшим на учет в медицинские организации на раннем сроке беременности. Ранее это пособие было единовременным, теперь же начисляется ежемесячно, в размере 50% от величины прожиточного минимума, установленного в регионе.