Многодетная мать, жена контрактника: «Я поддерживаю выбор супруга защищать Родину»

Руслан Магданов, когда началась мобилизация, получил бронь. Мог остаться дома, но не остался

Фото: из семейного архива Магдановых

«Через три года сына в армию заберут, а я что, буду дома сидеть?»

45-летний Руслан Магданов с позывным Мага когда-то отслужил в армии рядовым. Когда началась мобилизация, получил бронь. Мог остаться дома, но не остался. Сказал: “Через три года сына в армию заберут, а я что, буду дома сидеть?” На СВО он проявил ответственность и мужество – его повысили до младшего сержанта и назначили командиром мотострелкового взвода.

Дома в селе Черемшан бойца ждет жена Татьяна и дети. Старшая дочь уже замужем, порадовала родителей внучкой. Сыну 16 лет, он учится в колледже на программиста. Средний сын пойдет в пятый класс, а младший – в первый.

До того как уйти на СВО, Руслан Магданов был начальником пожарной части, служил в МЧС в Черемшанском районе.

«У него была бронь, но он с первых дней мобилизации рвался на фронт. Руслан все говорил, что пойдет, но я каждый раз переводила разговор на другую тему. Бронь у него была на полгода и автоматически продлевалась. И вот как раз подошло время, когда бронь заканчивалась, он пришел домой и говорит: “Я подписал контракт”. Это было в мае 2023 года. Оказывается, он тогда уже начал проходить медосмотр», – вспоминает жена бойца.

Татьяна – медсестра в черемшанской ЦРБ. Выяснилось, что муж специально проходил медосмотр в другом месте, чтобы супруга, которая никак не хотела отпускать его на СВО, не чинила ему преград. Правда, со временем она приняла решение мужа.

«Там, где он, – там порядок» Фото: из семейного архива Магдановых

«Надо все это прекращать, я пойду, и это все закончится»

«Я уважаю его выбор. Он сказал: “Надо все это прекращать, я пойду, и это все закончится”. Я считаю, он поступил правильно – сейчас он действительно на своем месте. Потом он планирует продолжать военную карьеру, даже хочет поступать в вуз Минобороны. Он хотел попасть в программу “Время героев”, но без образования туда не берут. Так что придется учиться», – рассказала Татьяна.

Супруга рассказывает, что карьеру Руслан построил очень быстро.

«Он не пьет и не курит, очень ответственный и исполнительный. Люди идут за ним, прислушиваются. Там, где он, – там порядок. Его блиндаж признали образцово-показательным – он там даже канализацию провел, сделал отопление», – говорит Татьяна.

Руководство заметило, оценило труд бойца, но чтобы расти дальше, комвзвода должен получить образование.

Татьяна обратила внимание, что практически никто в Луганске не говорил на украинском Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«В Луганске люди радуются, что не приходится стоять в очереди в банк по пять часов»

На вопрос о том, как справляется одна с детьми и хозяйством, Татьяна пожимает плечами: «Да ничего, справляемся потихоньку. Хозяйство, правда, забросила, тяжеловато».

Понимаю, что, отвечая на мой вопрос, Татьяна скромничает, ведь некоторое время назад она даже умудрилась съездить навестить мужа.

«У него был отгул на пять дней, и я решила поехать к нему в Луганск. Нормальный город – тихий, спокойный, светлый. Все строится, тогда бомбили окрестности, а сам город не доставали. Мужу нужно было в банк, карту оформить. Там я пообщалась с местными, они очень радовались, что теперь все изменилось, – если раньше они занимали очередь в пять утра, чтобы сделать какой-нибудь платеж, то теперь все очень быстро и просто», – рассказывает жена Руслана.

Жизнь в Луганске, рассказывает Татьяна, кипит: работают кафе, магазины и рынки.

«Иногда там встречаются разрушенные бомбежками здания, на них я видела таблички, где указывалось, что и когда произошло с домом. Это единственное напоминание о войне», – говорит Татьяна.

На что еще обратила внимание Татьяна: практически никто в Луганске не говорил на украинском.

«Лишь один раз на рынке я услышала украинскую речь. Пожилой дедушка что-то пытался спросить у продавца, и никто не мог его понять. Только одна женщина нашлась, которая кое-как смогла ему что-то объяснить», – поделилась супруга Руслана.

«Он каждую ночь ездит на передовую по полям и лесам, очень хорошо ориентируется в местности и знает все безопасные маршруты» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Он вовремя заметил мину и обезвредил ее, когда ехал по маршруту»

О том, что творится на фронте, Татьяне муж не рассказывает. Признался только в том, что получил ранение.

«Он даже оформлять его не стал. В него попал осколок, и он до сих пор в нем – в этом месте к нему даже магнит прилипает. Я говорю: “Будешь теперь, наверное, на всех металлодетекторах сигнал подавать”. Да ему и некогда было оформлять это ранение – на нем обеспечение передовой продуктами, водой, вывод бойцов», – говорит Татьяна.

Но иногда Татьяне все-таки удается узнать какие-то детали. Недавно выяснила, что мужа должны представить к награде, пока ждут оформления документов.

«Он вовремя заметил мину и обезвредил ее, когда ехал по маршруту. А так он каждую ночь ездит на передовую по полям и лесам, он очень хорошо ориентируется в местности и знает все безопасные маршруты. Проезжают они даже по болотам, а когда нужно, должны в кратчайшие сроки вырубить просеку, чтобы освободить для себя дорогу», – рассказывает супруга Руслана.

За семью Руслан спокоен: жена и дети обеспечены всем необходимым и не обделены вниманием администрации района Фото: из семейного архива Магдановых

«Нам дали бесплатный садик, в школе бесплатное горячее питание, старший сын бесплатно образование получает»

Пока муж защищает Родины, за семью он спокоен: жена и дети обеспечены всем необходимым и не обделены вниманием администрации района.

«Нам дали бесплатный садик, в школе бесплатное горячее питание, старший сын бесплатно образование получает и живет в общежитии. Там его тоже бесплатно кормят. Когда мы собирали деньги на “Ниву” для наших бойцов, район выделил нам 150 тысяч рублей. Также нам помогли, когда мы гуманитарку собирали – тоже администрация деньги выделила. Сейчас муж хочет собрать средства для покупки БПЛА, нужно 380 тысяч. Беспилотник сможет спасти немало жизней, поэтому он очень нужен», – говорит Татьяна.

Татьяна не ведет соцсети для сбора средств – справляется посредством сарафанного радио. Говорит, что в одежде и продуктах сейчас нет нужды, всего хватает, есть потребность в технике.

По словам супруги, семья получила все обещанные выплаты, мужу стабильно выплачивают зарплату, а скоро Руслан начнет получать и пенсию как ветеран боевых действий. Из плюсов еще Татьяна отметила льготы по налогам.

По словам Татьяны, супруг говорит ей, что война может докатиться и до нас, поэтому сидеть сложа руки нельзя.

«Война, она ведь рядом. Нужно сплотиться. Непонятно, кого и чего мы ждем, – разом поднялись бы и закончили все это. И не только из-за выплат туда идти стоит», – считает Татьяна.

Сейчас Руслан находится в отпуске, но уже на днях снова отправляется на передовую. Дни вместе для Магдановых на вес золота – все с нетерпением ждут, когда папа будет рядом постоянно, когда уже он вернется домой с победой.