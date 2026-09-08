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Происшествия 8 сентября 2026 14:04

Многодетная мать в РТ отсудила у фирмы 4,2 млн за травмы, полученные ею в ДТП

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4,2 млн рублей отсудила у ООО «Молко-Дрожжаное» многодетная жительница Татарстана. Как сообщает Прокуратура РТ, женщина смогла взыскать с работодателя компенсацию морального вреда.

Из материалов прокурорской проверки следует, что 20 октября 2025 года женщина попала в ДТП. Водитель предприятия перевозил ее в рабочее время. В пути мужчина нарушил правила дорожного движения, и машина опрокинулась. В результате аварии пассажирка получила тяжелые травмы. Таким образом, женщина, воспитывающая троих детей, была лишена возможности самостоятельного передвигаться.

Прокуратура встала на защиту прав многодетной матери и обратилась в суд с исковым заявлением о взыскании с работодателя компенсации морального вреда. Требования надзорного ведомства удовлетворены, на ООО «Молко-Дрожжаное» возложена обязанность выплатить женщине 4,2 млн рублей, говорится в сообщении.

#многодетная мать #в дтп пострадала женщина #Прокуратура Татарстана
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