Многодетная мать прокомментировала увеличение декретного пособия

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Максимальный размер пособия по беременности и родам в 2024 году увеличился до 800 тыс. рублей (прежде он составлял около 565 тыс.). Нынешнюю ситуацию с поддержкой семей с детьми прокомментировала многодетная мать, член Общественной палаты Московской области Елена Канчели в беседе с «Радио 1».

«<…> никогда нельзя называть такую сумму достаточной. Конечно, хотелось бы, чтобы она была больше», – констатировала она, вместе с тем заметив, что с учетом инфляции размер пособия идет в ногу со временем и его увеличение улучшило жизнь женщин, находящихся в декрете.

При этом общественница обратила внимание на проблему с ипотекой. Дело в том, что, по ее оценке, проценты по ипотечным кредитам растут, а рост зарплат не поспевает за ними.

«Молодым семьям очень сложно. Мы их подталкиваем ребенка родить, выстроить свою жизнь, но все-таки жилье – определяющий фактор», – подчеркнула Канчели.

Она также обратила внимание на то, что некоторые семь нуждаются в большей поддержке, чем другие. «Если семью с тремя детьми сравнивать с семьей, в которой десять детей – это большая разница», – пояснила она.