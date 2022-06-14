Многодетная мать из Казани оставила двоих детей в кафе и уехала делать закладки
В Казани сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Татарстан выяснили, что 39-летняя неоднократно судимая многодетная мама из Казани причастна к реализации наркотиков.
Женщину задержали. В рюкзаке у нее было обнаружено 105 г мефедрона и чуть больше грамма гашиша.
Женщина рассказала, что работает наркокурьером в интернет-магазине. Она оставила двоих маленьких детей в кафе, а сама поехала делать закладки с наркотиками.
На съемной квартире, где проживает женщина, прошли обыски. Там оперативники обнаружили еще 14 г мефедрона и более 50 PVP, а также весы, упаковку, изоленту и так далее.
Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Подозреваемая задержана.