Многодетная мать из Казани оставила двоих детей в кафе и уехала делать закладки

В Казани сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Татарстан выяснили, что 39-летняя неоднократно судимая многодетная мама из Казани причастна к реализации наркотиков.

Женщину задержали. В рюкзаке у нее было обнаружено 105 г мефедрона и чуть больше грамма гашиша.

Женщина рассказала, что работает наркокурьером в интернет-магазине. Она оставила двоих маленьких детей в кафе, а сама поехала делать закладки с наркотиками.

На съемной квартире, где проживает женщина, прошли обыски. Там оперативники обнаружили еще 14 г мефедрона и более 50 PVP, а также весы, упаковку, изоленту и так далее.

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Подозреваемая задержана.

