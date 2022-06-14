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Происшествия
14 июня 2022  12:43
Полина Шевчук

Многодетная мать из Казани оставила двоих детей в кафе и уехала делать закладки

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В Казани сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Татарстан выяснили, что 39-летняя неоднократно судимая многодетная мама из Казани причастна к реализации наркотиков. 

Женщину задержали. В рюкзаке у нее было обнаружено 105 г мефедрона и чуть больше грамма гашиша.

Женщина рассказала, что работает наркокурьером в интернет-магазине. Она оставила двоих маленьких детей в кафе, а сама поехала делать закладки с наркотиками.

На съемной квартире, где проживает женщина, прошли обыски. Там оперативники обнаружили еще 14 г мефедрона и более 50 PVP, а также весы, упаковку, изоленту и так далее.

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Подозреваемая задержана.
 

#мефедрон #наркотики #МВД по РТ
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