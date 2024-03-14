Многодетная мама: «Никогда не думала, что ошибка в одной цифре может изменить всю жизнь»

Первое свидание прошло в новогоднюю ночь

Жительница Нижнекамска Аделина Незнамова встретила свою любовь в 17 лет. Девушка пошла по стопам своей бабушки, которая работала почтальоном, и поступила в колледж, чтобы выучиться на оператора почтовой связи. В декабре 2006 года студентку направили на практику.

«В отделении почтовой связи меня попросили обзвонить клиентов, чтобы они пришли и забрали мелкие посылки. Набирая очередной номер, я ошиблась одной цифрой. Трубку взял молодой человек, я начала с ним разговаривать. Спросила: “Вас зовут Николай?” Он ответил: “Да!”», – вспоминает Аделина Незнамова.

Молодые люди разговорились. Когда девушка поняла, что ошиблась номером, извинилась и положила трубку. В тот же вечер мужчина перезвонил и сообщил, что ему понравился ее голос, предложил познакомиться. Это было 29 декабря, а первое свидание состоялось уже в новогоднюю ночь.

«Мы увиделись с ним 1 января, буквально через полчаса после боя курантов, на улице. Никогда не думала, что ошибка в одной цифре может изменить всю жизнь. Это была роковая ошибка», – шутит спустя годы молодая женщина.

«Это была любовь с первого взгляда»

Оказалось, что Николай старше Аделины на 12 лет, но девушку не смутила разница в возрасте. По словам собеседницы, новый друг даже смог в чем-то заменить родного отца, который бросил их с матерью еще до ее рождения.

«К сожалению, у меня никогда не было папы. Николай мне его заменил. Я всегда могу обратиться к нему как к старшему товарищу за мудрым советом», – говорит она.

При первой же встрече Аделина почувствовала, что встретила свою судьбу.

«Я сразу же поняла, что это мой человек. Это была любовь с первого взгляда!» – утверждает жительница Нижнекамска.

По ее словам, Николай же, напротив, не торопился развивать отношения. Молодые люди долгое время просто встречались и общались.

«Сначала он не воспринимал меня всерьез, ведь мне было всего 17 лет. Но со временем понял, что мы созданы друг для друга», – поясняет Аделина.

Через четыре года после знакомства девушка забеременела, и пара решила оформить отношения в ЗАГСе. Пышной церемонии и гостей не было, влюбленные просто расписались. Первенца Аделина родила в 20 лет. На тот момент Николай работал разнорабочим в теплице, а сейчас трудится строителем. По словам Аделины, ее мама поначалу не одобряла раннее замужество и материнство дочери, но со временем ее отношение к этому вопросу кардинально изменилось.

«Мама была против, но я ей сказала, что это мой человек, моя судьба. Потом она с моим выбором смирилась, а сейчас очень за нас рада», – говорит собеседница.

«Стараемся воспитывать девочек в строгости, прививаем любовь к природе»

Николай и Аделина вместе уже 17 лет. Супруги воспитывают трех дочек – 13-летнюю Валерию, 12-летнюю Веронику и 10-летнюю Викторию. Девочки хорошо учатся, имеют разносторонние увлечения и интересы – музыка и танцы занимают особое место в их жизни. Они активно участвуют в различных конкурсах, занимают призовые места. А еще дети увлекаются бисероплетением. Стоит отметить, что родители уделяют большое внимание воспитанию дочек, стремятся создать гармоничную среду для их жизни и роста.

«Мы стараемся воспитывать девочек в строгости. Хотим привить уважение к старшим и друг к другу, бережное отношение и любовь к природе и животным», – продолжает рассказ Аделина.

Незнамовы активно участвуют в общественной жизни города, регулярно выходят на субботники. А недавно семья участвовала в школьной благотворительной акции в поддержку участников СВО.

«Мы плели маскировочные сети и мастерили свечи из консервных банок. Девочки сплели из бисера красивые цветы, которые передали в знак признания и поддержки семьям, чьи родственники сейчас в зоне СВО. Кроме того, мы вместе с мамой испекли на встречу большой пирог», – вспоминает Аделина.

«Наши девочки – заядлые фанатки «Нефтехимика»

Многодетная мама утверждает, что пары с такой большой разницей в возрасте частенько распадаются из-за того, что у людей просто нет общих интересов. У Незнамовых таким проблем нет, они всей семьей ездят на рыбалку, ночуют на природе в палатках, а также ходят на домашние матчи «Ак Барса» и «Нефтехимика».

«Рыбалка – наше главное хобби летом. Обычно рыбачим на реке Зай, ловим мелкую рыбешку, а потом отпускаем. Для нас это просто способ отдохнуть и пообщаться», – утверждает женщина.

На рыбалку и хоккейные матчи супруги берут трех дочек. Дружная семья болельщиков старается не пропускать ни одной игры.

«Наши девочки – заядлые фанатки, у них есть специальные футболки, шарфы и шапочки. Они активно болеют, скандируют кричалки», – говорит многодетная мама.

Николай частенько балует свою семью блюдами собственного приготовления. Со слов Аделины, лучше всего ее муж готовит плов. По праздникам большая семья собирается за столом, в гости приходят дяди, тети и бабушки.

«На Масленицу в эти выходные будем печь блины и звать гостей, накроем большой стол», – делится планами жительница Нижнекамска.

В заключение Аделина Незнамова сообщила, что очень рада, что она мама троих детей.

«Дети – это счастье, наш лучик света, в них весь смысл жизни», – подчеркнула женщина.

Фото: из семейного архива Незнамовых