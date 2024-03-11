Многодетная мама из Казани: «Смысл жизни не в квартире и машине, а в детях»

Зоя Луговая: «Важны не квартира и машина, а дети, ведь они — смысл жизни, продолжение рода»

«Нас сблизила трагедия»

Зоя Луговая и Анас Халиуллин из Казани стали встречаться при трагических обстоятельствах. Мужчина и женщина в то время имели разные семьи, но вместе работали в КЦ «Сайдаш» в цирковой студии «Виртуозы». В 2019 году в марте во время коронавирусной пандемии всех перевели на дистанционку. Спустя время, летом, Зоя Павловна решила позвонить своему коллеге, чтобы узнать, когда откроется новый сезон и можно будет выйти на работу. Но в ответ она услышала, что у мужчины погиб единственный взрослый сын.

«”Я его не брошу”», — неожиданно пронеслась мысль тогда в моей голове. Это как будто был голос свыше», — вспоминает Зоя Павловна, хотя на тот момент у них еще не было никаких романтических отношений.

Анас Хатыфович раньше трудился художественным руководителем группы «Музыкальный балаган» Татарской государственной филармонии им. Габдуллы Тукая. Заслуженный артист Республики Татарстан сейчас руководит цирковой студией «Виртуозы» в культурном центре «Сайдаш». Эту самую студию он начал создавать несколько лет назад, искал помощника-преподавателя и обратился в детскую цирковую школу при Казанском цирке. Ему порекомендовали Зою Луговую. Женщина была замужем, находилась в декретном отпуске со вторым ребенком. Она согласилась стать участницей нового творческого коллектива. Первое время мужчина и женщина общались лишь по работе, пока Зоя Павловна не узнала о гибели сына коллеги. Как оказалось, молодой человек неудачно прыгнул в водоем, попал в реанимацию, но, к сожалению, врачам его не удалось спасти.

«Нас сблизила трагедия, мы начали общаться. Я старалась всячески оказывать ему моральную поддержку», — утверждает женщина.

На тот момент в ее семье начались частые ссоры с мужем. По словам Зои Павловны, иногда первый супруг вел себя достаточно агрессивно.

«Он злился на пустом месте, будучи в абсолютно трезвом состоянии. Мы разошлись на этой почве, я ушла», — объясняет собеседница.

У Анаса Хатыфовича через полгода после гибели сына случилась еще одна беда — умерла жена. Женщина сильно переживала из-за смерти сына, и в какой-то момент у нее не выдержало сердце.

Анас Халиуллин — заслуженный артист Республики Татарстан, сейчас руководит цирковой студией «Виртуозы»

«Иногда мы вместе смотрим хоккей»

Зоя Луговая и Анас Халиуллин стали чаще общаться, но вместе жить не торопились. По словам жительницы Казани, она забеременела от мужчины, но продолжала жить отдельно. Жить вместе пара стала лишь год назад.

«Когда я была в положении, мы встречались, потому что просто не было возможности съехаться. Мои дети от первого брака ходили в садик и в школу в другом районе», — поясняет Зоя Павловна.

После развода ее первый муж вернулся в родной Волгоград к родителям, но продолжает общаться с детьми и регулярно их навещает. Сейчас Зоя Луговая, ее трое детей и Анас Халиуллин живут большой дружной семьей в частном доме. Анас Хатыфович на много лет старше своей второй жены, но, по словам женщины, эта разница в отношениях совсем не ощущается.

«Мне, наоборот, комфортно. Я его воспринимаю как старшего друга и товарища, мне с ним всегда интересно. Иногда мы вместе смотрим хоккей», — говорит Зоя Павловна.

Кроме того, они оба — из творческой среды. До декретного отпуска женщина не только трудилась в цирковой студии «Виртуозы», но еще преподавала акробатику в театре-студии современной хореографии «Время Индиго» и специализацию — в детской цирковой школе.

По словам Зои Павловны, второй муж очень хорошо относится к ее детям от первого брака — Денису и Ольге, которым сейчас 10 и 5 лет. Их общему ребенку — Азалии исполнилось 8 месяцев.

«Мой муж вместе со старшим сыном часто учат стихи, а потом читают их по ролям. Муж интересуется жизнью и учебой моих детей. Даже родной отец не спрашивает с них так, как он», — отмечает жительница Казани.

Дети ходят в секции и принимают участие в конкурсах и соревнованиях, занимают призовые места

«Первый муж был служащим у знаменитого клоуна Мая»

Семья ведет активный образ жизни: дети посещают секции и принимают участие в конкурсах и соревнованиях, занимают призовые места. Денис и Ольга учатся в секции по спортивной акробатике при спортивном комплексе на Центральном стадионе. Мальчик имеет второй юношеский разряд. Ребята пошли по стопам мамы.

«Когда мне было десять лет, моя мама привела меня в детскую цирковую школу, и я там семь лет училась», — рассказывает Зоя Павловна.

По словам женщины, ее первый муж тоже имеет отношение к цирковому искусству. В 21 год, когда Зоя заканчивала колледж, в Казань приехал знаменитый клоун Май из цирковой династии Майхровских. Девушку пригласили принять участие в балетной части программы.

«С первым мужем я познакомилась там. Он был служащим у клоуна Мая, ухаживал за животными, участвовал в репетициях», — поясняет собеседница.

После знакомства с молодым мужчиной девушка уволилась из цирковой школы и поехала на гастроли с Майхровскими. Вскоре у пары родился малыш.

«Первый ребенок вместе с нами гастролировал. Когда сыну исполнилось 9 месяцев, мы вернулись в Казань по совету моей мамы. Она сказала: “Хватит мучать ребенка, пора жить нормальной жизнью”», — вспоминает Зоя Павловна.

Зоя ни о чем не жалеет в жизни и очень рада, что стала мамой троих детей

«Мы всей семьей ходим в театры и в цирк»

Интересно, что мама Зои в прошлом профессионально занималась фигурным катанием, участвовала в «танцах на льду». Она и сейчас помогает дочери, ухаживает за внуками, учит их кататься на коньках. У большой семьи есть традиции. На праздники представители разных поколений собираются вместе за большим столом. Кроме того, родственники часто проводят досуг вне дома.

«Мы вместе ходим в театры и в цирк», — поясняет Зоя Павловна.

Женщина ни о чем не жалеет в жизни и очень рада, что стала мамой троих детей. Говорит, что это самое ценное, что есть в жизни.

«Важны не квартира и машина, а дети, ведь они — смысл жизни, продолжение рода», — утверждает она.

Собеседница также отметила, что, несмотря на солидный возраст, ее супруг, которому сейчас 61 год, в будущем хочет еще детей.

Фотографии из семейного архива предоставлены Зоей Луговой