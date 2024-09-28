Многодетная мама Ирина Барышева из Казани в этом году отметила 100-летний юбилей

Жительница Казани Барышева Ирина Ивановна воспитала пятерых детей, сейчас имеет 10 внуков и 11 правнуков. В этом году она в большом семейном кругу отметила 100-летний юбилей. Историю долгожительницы накануне Дня пожилого человека публикует ИА «Татар-информ».

Фото: © Из личного архива Барышевой Ирины Ивановны

«Ирина Ивановна родилась 15 мая 1924 года в Аксубаевском районе ТАССР. Мама умерла, когда ей было три года, воспитывалась отцом. Еще в семье были старшая сестра и брат. Сестра была старше на 15 лет и жила отдельно. Брат в 1944 году погиб на фронте, он был танкистом. В тот же год умер отец от рака пищевода. С тех пор она осталась одна», - рассказала «Татар-информу» дочь Ирины Ивановны – Наталья Николаевна Галимзянова.

С 15 лет Ирина Ивановна работала на торфяных разработках в Ивано-Вознесенском, трудилась в колхозе, потом переехала в Прокопьевск, работала на шахте. Затем вернулась в Аксубаевский район Татарстана. В 1950 году вышла замуж за Николая Барышева и переехала вместе с супругом в Казань. Здесь она трудилась нянечкой в онкологическом диспансере, ухаживала за больными, раздавала пищу. В браке родила и вырастила пятерых детей.

«У нее есть медаль многодетной матери. Все мы – пять ее детей, слава богу, живы-здоровы», - продолжает рассказа Наталья Николаевна.

По словам собеседницы, сейчас ее мама живет в Салмачах вместе с одной из дочерей – Лидией в родовом доме, который построил еще при жизни глава семейства. Вместе с ней живут два внука и три правнука.

«У мамы хорошая память, она рассказывает нам прибаутки, поет песни. Сама ходит по дому», - говорит Наталья Николаевна.

Самой собеседнице «Татар-информа» уже 70 лет. Она часто вспоминает, как в этом году большая семья справила 100-летний юбилей матери.

Фото: © Из личного архива Барышевой Ирины Ивановны

«Собрались все родственники – внуки, правнуки, свахи, снохи за большим столом. Мы поздравили маму, подарили подарки, пожелали ей крепкого здоровья», - рассказывает Наталья Галимзянова.

Она навещает маму каждую неделю. Женщина считает, что Ирина Иванова прожила долгую и очень трудную жизнь. Были нелегкие военные годы, голод, тяжелый труд, а потом – семья, забота о детях.

«Как она все это пережила, как у нее выдержало сердце?», - удивляется женщина.

Наталья Николаевна отмечает, что секрет долголетия матери заключается в трудолюбии и силе воли. Кроме того, сохранению хорошего здоровья способствовала жизнь в деревне, свежий воздух, огород, где семья выращивала овощи, зелень и ягоды.

По данным Минтруда РТ, в регионе увеличивается число людей, старше 100 лет. Если в прошлом году таких долгожителей было 211, то сегодня их уже 233 человека. Самая пожилая женщина живет в Елабуге, ей 107 лет. Самому пожилому мужчине 104 года, он живет в Пестрецах. Мужчин, перешагнувших столетний рубеж, в республике более 20 человек, а женщин – около 200.