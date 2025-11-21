Многодетная бизнесвумен из Казани Диляра Залялиева стала «Миссис Вселенная Классик 2025»

Многодетная предпринимательница из столицы Татарстана Диляра Залялиева стала победительницей международного конкурса красоты для женщин старше 40 лет «Миссис Вселенная Классик 2025», прошедшего в столице Малайзии Куала-Лумпуре. Об этом сообщили организаторы конкурса с российской стороны, передает ТАСС.

«Последние 15 лет я занималась педагогикой, воспитанием собственных пятерых детей, писала научные работы в этой сфере, развивала собственную сеть школ и детских садов, о конкурсах красоты и мысли не было», – призналась татарстанка.

В связи с этим она подчеркнула, что ее победа показывает российским многодетным мамам – «нет ничего невозможного», а карьера и личное развитие совместимы с материнством.

За победу в конкурсе боролись 30 участниц из Японии, Сингапура, Португалии, Венесуэлы, Болгарии, Индии, России и других стран. В финальном шоу они продемонстрировали национальные костюмы и вечерние платья, а также представили творческие номера.