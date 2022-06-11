«Многоцветие букета Татарстана»: в Казани прошел этнокультурный фестиваль

В преддверии празднования Дня России в Казани прошел этнокультурный фестиваль «Национальное – актуальным». Массовое костюмированное шествие, национальный колорит, множественные мастер-классы и праздничный концерт – это стало лишь частью программы фестиваля.

Фото: © Михаил Захаров

Татарстан на протяжении многих лет является местом, где самые разнообразные культуры сливаются воедино, при этом народы сохраняют свой язык, традиции, обычаи и веру. Это подтверждает и Парад дружбы народов, который стал отправной точкой для всего фестиваля.

«Дорогие друзья спасибо большое всем вам, что собрались сегодня на Кремлевской набережной и решили показать всему миру насколько дружный многонациональный Татарстанский народ. Я приглашаю всех гостей присоединиться к параду», — отметил заместитель председателя Молодежной Ассамблеи народов Татарстана Тимур Кадыров.

Под звуки духового оркестра сотни молодых людей в национальных традиционных костюмах двинулись по Кремлевской набережной. То тут, то там развевались флаги Южной Кореи, Индии, Туркменистана, Азербайджана, Армении, Грузии, Узбекистана и других стран. В пестром шествии Россию представляли не только участники русской и татарской национальностей, но и марийской, башкирской и бурятской.

Фото: © Михаил Захаров

Уникальная площадка объединила творческие коллективы, иностранных студентов, проживающих в республике, а также представителей национально-культурных автономий.

«Я считаю, что каждый народ уникален по-своему. И когда спрашивают, в чем состоит уникальность вашего народа, можно рассказать об обычаях, традициях и костюмах. Но я считаю недопустимым выделять народы. Это то же самое, что спросить роза красивее или ромашка. Для кого-то ромашка, для кого-то роза. Но в целом мы составляем многоцветие этого букета. Каждый народ представляет один цветок и, если собрать их вместе, получается наша многонациональная красочная Россия», — поделилась участница парада Бубеева Сэсэгма.

Следующей станцией на маршруте фестиваля «Национальное – актуальным» стал праздничный концерт с выступлениями творческих коллективов и мастеров культуры и искусства Татарстана.

«Какие бы санкции не принимались, какую бы информационную войну не развязывали, страна остается сплоченной вокруг своего Президента Владимира Путина. Мы живем на отцовской земле и от каждого из нас, от гражданской ответственности каждого из нас, от участия и от того, как мы приумножаем блага нашей страны, зависит будущее. С Днем России! Пусть никогда не погаснет в наших сердцах огонь любви к нашей Родине!», — поздравила собравшихся Председатель Общественной палаты Республики Татарстан Зиля Валеева.

Фото: © Михаил Захаров

Концертную программу наполнили выступления различных творческих коллективов республики: ансамбль «Сайдаш» исполнил праздничную татарскую композицию, чувашский коллектив «Мечта» выступил с песней о долгом пути жизни, русский народный ансамбль спел песню «Кумушки». Программу разнообразил танец тирольских немцев под забавные мотивы йодля, а также заразительные марийские частушки и индийский народный танец в исполнении ансамбля «Сантош». Несомненно, яркой изюминкой вечера стал темпераментный народный танец ансамбля «Kavkaz style».

Фото: © Михаил Захаров

На сегодняшний день в Татарстане проживает около 173 национальностей, несмотря на различия менталитетов и традиций, республика остается единой. Своим существованием она показывает пример взаимного уважения, толерантности и национальной терпимости народов, проживающих в Татарстане.

«Дружба народов, единение, братское плечо – здесь на концерте я это чувствую. Неким лейтмотивом, красной нитью проходит мысль о том, что все народы – все они едины, а живем мы в прекрасной стране России. Настолько толерантна наша страна, что здесь умещается столько народностей, столько наций, и все мы едины. Мы можем говорить на разных языках, но мы понимаем друг друга, потому что говорим на языке дружбы», — отметила участница фестиваля Фарида Сабирова.

Помимо музыкальной программы также на территории Кремлевской набережной был организован «Этномаркет». Гости и жители республики могли принять участие в мастер-классах по изготовлению счастливого ключика из железа, а также приготовить самостоятельно ароматные имбирные пряники.

Также для юных посетителей была организована игровая площадка, на которой дети могли поиграть в старинные русские народные игры: веретено, блошки и бирюльки.