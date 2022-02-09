«Многоцентровая депрессия»: профессор КФУ объяснил, почему Татарстан засыпало снегом

В начале февраля погода в Казани определяется влиянием Северной Атлантики, откуда приходят снежные циклоны. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил профессор КФУ, доктор географических наук Юрий Переведенцев.

«Погода в городе определяется глубоким и обширным циклоном, сейчас мы находимся в его передней части. Все циклоны приходят с Северной Атлантики. На климатических картах отмечается многоцентровая депрессия, сложная обстановка. Один циклон уходит, а другой приходит. Обстановка определяется циклонической активностью и атмосферными фронтами», — сказал он.

Профессор отметил, что температура в ближайшую декаду в Казани будет на 7-8 градусов выше нормы. Сейчас в норме среднесуточная температура в городе составляет −13 градусов. Обычно первая декада февраля бывает самой холодной, что нельзя сказать про этот зимний месяц.

«Циклон огромный, неоднородный. Все время прогнозируются осадки — где-то слабые, а где-то сильные. Бывает, что в одном районе Татарстана за день выпадает много снега, а где-то совсем немного», — добавил Переведенцев.