«Работал за фиктивного сотрудника»: Суд выслушал свидетелей по делу о мертвых душах в РЖД

Дмитрий Шатров

Сегодня Вахитовский районный суд Казани выслушал свидетелей по делу экс-начальника филиала РЖД, подозреваемого в аферах с зарплатами на миллион рублей.

Как полагает следствие, в период с 2018 по 2020 годы бывший руководитель Казанского центра Горьковской дирекции пассажирских обустройств филиала ОАО «РЖД» оформил фиктивные трудовые договоры на 18 человек. Фактически, работы выполнены не были, однако фиктивные акты приемки работ подписывались и за них начислялась зарплата за «мертвые души». Так, с 2018 по 2019 год они похитили у РЖД более 950 тысяч рублей. Было возбуждено сразу несколько дел по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

Преступная схема была выявлена сотрудниками УФСБ России по Республике Татарстан.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Свидетели рассказали суду, что никакого дополнительного сотрудника на местах проведения работ не было. Помимо своей основной работы им приходилось обслуживать бесплатно участок несуществующего работника. Стоит отметить, что в некоторых местах площадь обслуживаемой территории, закрепленная за несуществующим сотрудником, была фиктивно завышена.

«Когда я увидела договор на Аленкина, я сказала, что подписывать его не буду, так как работник Аленкин данных работ на моем участке не выполнял. При отказе подписывать договор, в разговоре со своим начальником Коротковым Антоном Павловичем я услышала, что задаю много вопросов и должна подписать бумаги. Точно не помню, подписала я тогда договор или нет, но за январь, февраль, март и апрель 2019 года кто-то ставил подписи за меня», – рассказал суду один из свидетелей по делу сотрудник РЖД Мария Лобашева.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Следующее заседание по делу назначено на конец августа.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Казани экс-начальника филиала РЖД подозревают в аферах с зарплатами на миллион рублей.