«Много «треугольников» не съешь». Бывальцев — об адаптации в «Ак Барсе
Нападающий «Ак Барса» Алексей Бывальцев в разговоре с «РБ Спорт» рассказал, как проходит его адаптация в новой команде и в Казани. Форвард стал игроком казанского клуба в это межсезонье.
— Ваша адаптация в новой команде прошла спокойно?
— В принципе уже освоился. Ребята все хорошие, новенькие еще добавились. Поэтому все хорошо, — говорит Бывальцев.
Хоккеист также отметил, что команда должна прибавлять по ходу сезона.
— Команда становится сильнее по ходу чемпионата?
— Да, конечно. Так и должно быть: команда должна прибавлять по ходу сезона.
Отдельно Бывальцев коснулся темы татарской культуры и кулинарии. По его словам, семья в основном питается на клубной базе, где хорошо кормят.
— Уже прониклись татарской культурой и кулинарией?
— На клубной базе вкусно кормят, поэтому только там в основном питаемся всей семьей.
На уточнение про эчпочмаки форвард ответил, что позволяет их себе редко — за питанием следят и проверяют жир.
— А как же эчпочмаки?
— Это редко. У нас за этим следят, жир проверяют, поэтому особо себя не побалуешь. Следят, чтобы много «треугольников» не ели.