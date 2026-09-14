«Много «треугольников» не съешь». Бывальцев — об адаптации в «Ак Барсе

Фото: ak-bars.ru

Нападающий «Ак Барса» Алексей Бывальцев в разговоре с «РБ Спорт» рассказал, как проходит его адаптация в новой команде и в Казани. Форвард стал игроком казанского клуба в это межсезонье.

— Ваша адаптация в новой команде прошла спокойно?

— В принципе уже освоился. Ребята все хорошие, новенькие еще добавились. Поэтому все хорошо, — говорит Бывальцев.

Хоккеист также отметил, что команда должна прибавлять по ходу сезона.

— Команда становится сильнее по ходу чемпионата?

— Да, конечно. Так и должно быть: команда должна прибавлять по ходу сезона.

Отдельно Бывальцев коснулся темы татарской культуры и кулинарии. По его словам, семья в основном питается на клубной базе, где хорошо кормят.

— Уже прониклись татарской культурой и кулинарией?

— На клубной базе вкусно кормят, поэтому только там в основном питаемся всей семьей.

На уточнение про эчпочмаки форвард ответил, что позволяет их себе редко — за питанием следят и проверяют жир.

— А как же эчпочмаки?

— Это редко. У нас за этим следят, жир проверяют, поэтому особо себя не побалуешь. Следят, чтобы много «треугольников» не ели.