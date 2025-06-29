«Много пели и много ели»: Галимова показала, как Рустам Минниханов отметил праздник Уяв

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Раис Татарстана Рустам Минниханов и глава Чувашии Олег Николаев – почетные гости чувашского праздника Уяв в Нурлате. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова в своем Телеграм-канале.

По ее словам, мероприятие прошло в теплой и радушной атмосфере: участники много пели и угощались традиционными блюдами.

Галимова завершила публикацию словами «Уяв ячӗпе!», что в переводе с чувашского означает «С праздником!».

Видео: Телеграм-канал Лилии Галимовой