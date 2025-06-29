news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 29 июня 2025 12:17

«Много пели и много ели»: Галимова показала, как Рустам Минниханов отметил праздник Уяв

Читайте нас в
Телеграм
«Много пели и много ели»: Галимова показала, как Рустам Минниханов отметил праздник Уяв
Фото: скриншот видео

Раис Татарстана Рустам Минниханов и глава Чувашии Олег Николаев – почетные гости чувашского праздника Уяв в Нурлате. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова в своем Телеграм-канале.

По ее словам, мероприятие прошло в теплой и радушной атмосфере: участники много пели и угощались традиционными блюдами.

Галимова завершила публикацию словами «Уяв ячӗпе!», что в переводе с чувашского означает «С праздником!».

Видео: Телеграм-канал Лилии Галимовой

#праздник уяв #Рустам Минниханов
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Всероссийский сельский Сабантуй собрал в Вятских Полянах 26 тыс. гостей

Всероссийский сельский Сабантуй собрал в Вятских Полянах 26 тыс. гостей

28 июня 2025
Выдвижение Минниханова, тест-драйв мессенджера и «Маска» в Казани: акценты недели

Выдвижение Минниханова, тест-драйв мессенджера и «Маска» в Казани: акценты недели

28 июня 2025