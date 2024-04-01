«Много критики от жителей»: Нижнекамск направит 30 млн рублей на ямочный ремонт дорог

Более 30 млн рублей направит Нижнекамск из дополнительных доходов на ямочный ремонт дорог. Об этом на деловом понедельнике сообщил мэр города Рамиль Муллин.

«Зима была достаточно непростой, образовалось очень большое количество ям. Сегодня силами МУПа проводятся работы по закрытию больших ям холодным асфальтом. Понятно, что это временное решение вопроса. Я согласовал еще 30 млн рублей собственных дополнительных доходов, которые мы направим на проведение ямочного ремонта. Это будет где-то конец апреля и май», — отметил спикер.

Муллин заметил, что со стороны горожан поступает много жалоб на ямы.

«Очень много критики от жителей на эти ямы. Поэтому я прошу МУП максимально поставить ограничительные знаки или какие-то специальное приспособления для того, чтобы люди не попадали в ямы. Нужно обезопасить как автолюбителей, так и пешеходов», — заключил Рамиль Муллин.