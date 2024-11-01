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«Много излишне эмоционального». Песков прокомментировал предвыборную гонку в США
В ходе предвыборной гонки в США говорится много излишне экстравагантного и эмоционального. Такое мнение выразил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы видим, что многие элементы этой предвыборной гонки не совсем влезают в рамки нашего понимания. Много всего излишне экстравагантного, излишне эмоционального», – сообщил представитель Кремля журналистам.
По его словам, кандидаты на пост главы государства прибегают к оскорблениям в адрес друг друга, что не соответствует политической культуре России.
Выборы в США пройдут 5 ноября. За пост главы государства поборются экс-глава Белого дома и представитель республиканцев Дональд Трамп и кандидат от Демократической партии, действующий вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис. Согласно последнему опросу, Трамп опережает Харрис на 3%. За экс-хозяина Белого дома готовы проголосовать 49% американских граждан, а за действующего вице-президента – 46%. Трамп занимал пост Президента США с 2017 по 2021 год. Харрис находится на должности вице-президента с 2021 года.
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