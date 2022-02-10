«Многим не хватит жизни успеть сделать все то, что успел сделать Игорь Николаевич»

В Иннополисе прошла церемония прощания с Игорем Носовым, гендиректором Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики, в разное время занимавшим важные посты в Татарстане. В том числе он возглавлял особую экономическую зону «Иннополис».

Накануне церемония прощания прошла на Троекуровском кладбище в Москве. Сегодня же в технопарк имени Попова Иннополиса пришли отдать дань уважения Носову его бывшие коллеги в Татарстане.

«Это человек, который за свою жизнь сделал столько, что можно поделить на несколько судеб, – отметил в прощальной речи заместитель Премьер-министра Татарстана Роман Шайхутдинов. – Мы много работали в Иннополисе в составе первой команды. Он навсегда останется в памяти этого города, в памяти людей, с которыми хотя бы раз встречался. Он всегда оставлял неизгладимое впечатление от общения. Исключительной образованности человек. С ним всегда было интересно обсуждать исторические темы, развитие Татарстана, достоинства татарского народа. Я не видел человека, который лучше бы говорил на татарском языке и столь же замечательно на английском. Это был исключительный человек. Редко когда столько качеств сочетаются в одном человеке. Светлая память».

«Ощущаешь шок и жестокое чувство несправедливости, – сказал заместитель Премьер-министра Татарстана, министр промышленности и торговли республики Альберт Каримов. – От нас уходят люди талантливые, яркие, люди, которые так любят жизнь, как любил ее Игорь. Позитивный, ответственный, со всем сердцем делал любое дело, любое начинание. Любящий муж, отец, который очень сильно переживал за своих пацанов, очень внимательно к ним относился. В нашей памяти он останется ярким, улыбчивым, позитивным».

Слова поддержки и соболезнования выражали жене и маме Игоря Носова – актрисе Камаловского театра Халиме Искандеровой. Благодаря ей Игорь Николаевич так блестяще знал татарский язык, о чем вспоминали многие, кто пришел проститься с бывшим гендиректором ОЭЗ «Иннополис».

Гендиректор ОЭЗ «Алабуга» Тимур Шагивалеев рассказал, что был знаком с Игорем Носовым с детства – они жили на одной улице Гоголя и ходили в 1-ю музыкальную школу, где и познакомились, когда им было по 8 лет. «Может быть, не все наши мечты мы успели реализовать. Но если вернуться в 86-й год и подумать, сколько он всего совершит, – это просто невероятно! Нам будет его не хватать, но с другой стороны, он всегда с нами, его позитивная энергия с нами. Вчера простились в Москве, был полный зал самых активных топ-менеджеров нашей страны, министр Дальнего Востока, губернаторы... И все синхронно говорили о том, насколько он светлый, веселый, эрудированный. Он живет в своих детях. Я очень благодарен, что вы приехали в этот снежный день в Иннополис, чтобы еще раз увидеть, какую огромную работу он провел. Мы будем нести кусочек энергии Игоря».

«У нас с Игорем был большой совместный путь, большая история, – поделился воспоминаниями гендиректор ОЭЗ «Иннополис» Ренат Халимов. – Несправедливо. Он еще очень многое мог бы сделать для республики, страны, семьи. В моем сердце он точно останется как человек, который очень сильно повлиял на мою судьбу. Я думаю, здесь много людей, на судьбы которых он оказал значительное влияние. Мне повезло поработать с ним в «Алабуге», под его руководством. По сути, он первый мой серьезный руководитель и учитель, потому что первый руководитель – это всегда учитель… Надо отметить, что при всех его карьерных амбициях он всегда оставался человеком, никогда не «звездился», не было у него гонора никогда. Неважно, какой у тебя социальный статус, он не разделял людей на статусы. И, конечно, был очень добрый. Игорь, мы тебя помним, всегда будем помнить!»

«Порой складывалось ощущение, как будто он живет не для себя, а для других. Он как бы дарил себя всем окружающим, – отметил министр цифрового развития Айрат Хайруллин. – Мы долго с ним говорили на тему, почему он уехал из Татарстана. Ему было нелегко, ему было тяжело. В общении со всеми был открытым и позитивным, но у него были глубокие переживания… Его мама здесь, про вас он очень много говорил, про своего отца. У него неразрывная связь с отцом была, с которым даже внутренний диалог он продолжал. Отец тоже ушел рано».

«Игорь Николаевич всегда очень заботился о людях, – с трудом сдерживая слезы, рассказывал о своем руководителе исполнительный директор Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Леонид Балановский. – Внимание, человечность всегда чувствовались. Мудрость. Для руководителя очень важно не сваливаться в микроменеджмент, видеть общую картину, помогать, когда нужно помогать, не нависать, когда не нужно нависать. И эти качества у Игоря Николаевича были выдающимися. Спасибо тебе, Игорь! Я пришел в один день с ним на работу, и в первую командировку мы полетели вместе. Очень жалко его по-человечески... Игорь был очень скромным, и о его жизненном пути я узнал из некролога. Он с удовольствием делился какими-то вещами, вспоминал, но не хвастался. Он был очень цельным, гармоничным человеком».

Телеграммы с соболезнованиями прислали заместитель Председателя Правительства РФ, полномочный представитель Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, председатель комитета Госдумы РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов, депутат Госдумы РФ, президент Ассоциации полярников Артур Чилингаров, губернаторы Воронежской области, Камчатского края и многие другие.

Воспоминаниями об Игоре Николаевиче делились многие коллеги, друзья, близкие знакомые. В их числе мэр Альметьевска Тимур Нагуманов, помощник Президента РТ Наталия Фишман-Бекмамбетова и другие.

Игоря Носова похоронили в Казани на Арском кладбище. В апреле ему исполнилось бы 44 года.

Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»