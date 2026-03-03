«Многие уезжают в Оман»: музыкант Артур Mauzer о ситуации в Эмиратах

Обострение конфликта на Ближнем Востоке может негативно отразиться на инвестиционной привлекательности и экономике ОАЭ. Таким мнением с «Татар-информом» поделился музыкант и предприниматель Артур Гиниятуллин (Arthur Mauzer). По его словам, несмотря на имидж безопасной страны, последние события заставляют многих пересматривать свое отношение к региону.

Сам Артур сейчас находится с семьей в Набережных Челнах. Он рассказал, что обычно проводит в Эмиратах зиму, но на месяц Рамадан всегда возвращается домой.

«В Челнах у нас три халяль-кафе, там организуем ифтары и благотворительные мероприятия, контролируем бизнес», – сказал он. При этом музыкант остается на связи с близкими в ОАЭ и отмечает, что многие сейчас предпочитают временно покинуть страну.

Как пояснил предприниматель, часть его знакомых решила выехать в Саудовскую Аравию или Оман. Выбор на Оман пал из-за открытого воздушного пространства, а Саудовская Аравия воспринимается мусульманами как священное и неприкосновенное место. Гиниятуллин считает, что удары Ирана по территориям, где расположены американские базы, стали определенным сигналом для арабских государств о последствиях сотрудничества с США и Израилем.

По мнению музыканта, ситуация может отпугнуть экспатов из стран СНГ, которые активно вкладываются в местную недвижимость и бизнес. Артур Гиниятуллин подчеркнул, что хотя в плане преступности Эмираты остаются безопасными, общая обстановка вызывает тревогу у инвесторов.

«Дубай – наш второй дом, я благодарен этой стране за возможности и очень ее люблю, поэтому мы все же надеемся на лучшее», – подытожил он.

