«Многие спрашивали — зачем?»: в Казани пройдет XIV Форум религиозных деятелей

С 17 по 19 мая в Казани пройдет XIV Всероссийский форум татарских религиозных деятелей «Национальная самобытность и религия». Выставка халяль-индустрии, Старый Болгар и дискуссии на тему богослужения – о чем еще рассказали на пресс-конференции Всемирного конгресса татар, посвященной религиозному форуму.

Руководитель исполнительного комитета Всемирного конгресса татар Данис Шакиров заявил, что в форуме примут участие 1 000 религиозных деятелей из 77 регионов: от Сахалина до Калининграда (не представлены, разве что чукотские татары). Он также отметил, что это единственный форум, объединяющий религиозных деятелей со всей страны.

«Когда мы собирали форум в первый раз в 2010 году, среди имамов были сомнения: зачем нас собирают? Раньше были неудобства с организацией площадок и перевозкой делегатов. Но сейчас наш форум ждут. На единой площадке собираются люди со всех уголков страны, с просторов России. Мы не раздариваем квоты, так как в России огромное количество мечетей и примечетных общин. Мы хотим видеть новых людей», – рассказал первый заместитель руководителя исполнительного комитета Всемирного конгресса татар Марс Тукай.

Марс Тукай Фото: © Салават Камалетдинов/ «Татар-информ»

Приедут также гости из новых регионов России, например из Запорожья. Квота у Татарстана – 100 человек, из Республики Башкортостан приедут 112 человек. Тукай отметил, что башкирская делегация самая крупная. Самый молодой делегат – 21-летний Алмаз Абдуллин из удмуртского города Сарапул, самый старый – 87-летний Даниял Файзрахманов из Республики Марий Эл.

XI Форум татарских религиозных деятелей, 2021 год Фото: © Салават Камалетдинов/ «Татар-информ»

В ходе трехдневного форума делегаты посетят выставку халяль-индустрии Russia Halal Expo и познакомятся с ее участниками, а также примут участие в пленарном заседании с Раисом РТ Рустамом Миннихановым. На дискуссионных площадках Академии наук РТ и гостинично-развлекательного комплекса «Ривьера» делегаты проведут чтения им. Шигабутдина Марджани, обсудят богослужение и народное творчество в традиционном татарском мусульманском наследии.

«Дискуссионные площадки должны направить имамов на дальнейшую работу с учетом сохранения идентичности – для нас это очень важно», – объяснил Данис Шакиров.

Данис Шакиров Фото: © Салават Камалетдинов/ «Татар-информ»

Президент России Владимир Путин объявил 2024-й Годом семьи, в связи с чем особое внимание уделят семейным династиям. Шакиров упомянул семью Гарифуллиных, воспитавшую четырех имамов, и Бикбаевых из Балтасинского района.

Кульминацией форума станет «Изге Болгар җыены» в Болгаре. Делегаты присоединятся к коллективной молитве-покаянию «Тәүбә» и примут участие в торжественном открытии.