«Многие сомневались»: Кадыров рассказал о подвиге отца

Фото: сайт главы Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал пост, посвященный 23-й годовщине избрания его отца Ахмата Кадырова президентом республики. В частности, чеченский лидер отметил, что приход к власти его отца стал определяющим судьбу целого поколения событием.

«В 2003 году республика находилась в тяжелейшем состоянии. Казалось, потребуются долгие десятилетия, чтобы вернуть нормальную, мирную жизнь. Но Ахмат-Хаджи доказал, что даже из руин, даже в условиях полного недоверия и сомнений можно построить будущее за короткий срок, если есть твёрдая воля и искренняя любовь к своему народу», – написал Кадыров в своем Телеграм-канале.

Он напомнил, что многие в то время сомневались в успехе, но «решительность моего дорогого ОТЦА и слаженная работа его соратников позволили воплотить в жизнь то, что казалось практически невозможным».

«В этот день мы по-особому вспоминаем о делах Ахмата-Хаджи и о том, насколько важно сохранять ту атмосферу единства и взаимопомощи, которую он оставил», – добавил чеченский лидер.

Напомним, 5 октября 2003 года в Чечне состоялись выборы президента республики. Участие в них приняли семь кандидатов. Убедительную победу тогда одержал Ахмат Кадыров, набравший более 80% голосов. В должность он вступил 19 октября того же года.