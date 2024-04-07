«Многие из России стремятся сюда в плане взаимодействий»: в Дубае прошел Fashion Iftar

Напомним, Fashion Iftar уже на протяжении нескольких лет проводится в Казани, за это время он успел получить достаточно широкую известность в Татарстане и в России в целом. В этом году основатель проекта, «эксперт в области благопристойной моды» и блогер Джаннат Мингазова при поддержке нескольких компаний из Татарстана распространила этот опыт на Дубай.

На мероприятие на стыке религии и «фешн» в Дубайский международный финансовый центр The Ritz-Carlton FIC были приглашены гости старше 18 лет из разных стран. В итоге на него пришли более 300 человек из ОАЭ, Саудовской Аравии, Индии, Турции и, конечно, России. Интернациональность ифтару обеспечивал и состав брендов-участников.

Мингазова так объяснила выбор места мероприятия: «Предложений было много: из Казахстана, Турции, Узбекистана. Я остановила свой выбор на Объединенных Арабских Эмиратах. Многие из России стремятся сюда в плане взаимодействий, нетворкинга, и мне захотелось внести свою пользу в развитие нашего Татарстана за его пределами».

По словам организаторов, гостями Fashion Iftar стали в основном блогеры, медийные личности и различные «випы».

В качестве главного цвета вечера, как и на недавнем фешн-ифтаре в Казани, был выбран зеленый. Гостям предложили соблюсти соответствующий дресс-код, но, как видим, цвета нарядов гостий были самыми разными.

В целом идея ифтара заключалась в поддержке женщин, которые, помимо продолжения рода, занимаются работой, образованием, самосовершенствованием и «меняют мир своей мягкой силой». Для этого им предоставлялась возможность «найти свой стиль и круг общения в формате званого ужина».

Фон для такого общения создавал в том числе показ благопристойных брендов из ОАЭ, Индии и России.

По мнению дизайнеров брендов, мероприятия такого формата важны для популяризации благопристойной моды. Так, дизайнер бренда Measure Зайнаб Сайдулаева рассказала, что в основу коллекции «Toi», ранее участвовавшей в Московской и Индийской неделях моды, легли свадебные дагестанские традиции в современной авторской интерпретации. «Потому что именно через свадьбу и свадебные ритуалы можно очень много узнать про народ», - подчеркнула она.

В программе также были спонсорский розыгрыш и, конечно, коллективная молитва и собственно ифтар.

Фотографии Натальи Поляк