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На главную ТИ-Спорт 28 июля 2025 17:35

«Мне все равно, что говорят люди» - Гаэтан Перрен о трансфере в «Краснодар»

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Полузащитник Гаэтан Перрен в беседе с «РБ Спорт» отреагировал на резкую критику во Франции после своего перехода из «Осера» в «Краснодар».

«Критика людей? Мне все равно, что говорят люди, я не хочу это комментировать. Переход в «Краснодар» — это лучшее решение для моей карьеры, моей семьи. Я счастлив быть тут. Я сосредоточен только на футболе», – сказал Перрен.

В сезоне Лиги 1 2024/25 Гаэтан Перрен стал лучшим ассистентом чемпионата с 11 результативными передачами в 34 матчах. Также на счету полузащитника 10 забитых мячей.

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