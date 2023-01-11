«Мне угрожали прострелить колени»: как хоккеист «Ак Барса» стал жертвой аферы на 5 млн

Суд в Казани сегодня выслушал нападающего «Ак Барса» Артура Бровкина. Игрок стал жертвой обмана своего давнего приятеля, который раскрутил его на 5 миллионов рублей. В ход шли запугивания криминальными авторитетами, обещания испортить карьеру и даже угрозы убийством. Подробности истории – в репортаже «Татар-информа».

Ново-Савиновский суд начал рассмотрение дела о вымогательстве пяти миллионов рублей у нападающего «Ак Барса» Артура Бровкина

Фото: © «Татар-информ»

Подробности скандальной истории с хоккеистом «Ак Барса» стали известны в апреле прошлого года, когда в Вахитовском районном суде прошли аресты двух казанцев. Тогда в руки оперативников попались 28-летний Максим Сидоров и 42-летний Марат Хасанзянов. Фабула дела держалась в строжайшем секрете, известно было лишь то, что они стали фигурантами дела о вымогательстве пяти миллионов рублей у нападающего «Ак Барса» Артура Бровкина.

В итоге дело дошло до Ново-Савиновского суда с обвинением по статье о мошенничестве, а на скамье подсудимых остался только Максим Сидоров. Свою вину казанец полностью признал, сейчас он находится под домашним арестом. Разговаривать с прессой ни до начала, ни после процесса он не стал. Сослался на неготовность давать комментарии.

Нетрудно догадаться, что больший интерес журналистов сегодня в суде вызвал сам Бровкин. В зал суда спортсмен пришел вместе со своим адвокатом. Хоккеист старался держаться от прессы в стороне, отказался отвечать на вопросы журналистов даже о предстоящих матчах. На процессе вел себя сдержанно, давал свои показания четко и по делу.

«Он сказал, что за мою голову якобы просили 5 миллионов рублей»

На допрос Бровкина у суда ушло больше часа. Из сказанного стало понятно, что когда-то они с Сидоровым тесно дружили. Познакомились в 2017 году на любительской игре в хоккей, с 20-го года начали дружить семьями.

В апреле 2021-го Сидоров сообщил Бровкину о том, что некие «серьезные люди» проиграли 2 миллиона на спортивных ставках в букмекерской конторе, а проигрыш решили взыскать с самого игрока. Сидоров, как надежный друг, обещал хоккеисту помочь. Предложил откупиться от авторитетов деньгами. Главным условием было то, чтобы Бровкин не обращался в заявлением в полицию.

В зал суда спортсмен пришел вместе со своим адвокатом, на процессе вел себя сдержанно Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

«Сидоров сказал, что я якобы слил матч. Что именно он тогда имел в виду, я не понял и не понимаю до сих пор. Сидоров рассказал, что какие-то серьезные люди с “Кварталов” из-за этого проиграли 2 миллиона рублей и теперь они собираются прийти в клуб меня искать. Грозились, что испортят мне репутацию так, что я не смогу больше играть в хоккей», – начал рассказывать о случившемся нападающий «Ак Барса».

Для большей убедительности Сидоров называл Бровкину имена криминальных авторитетов. Якобы сначала надо было уладить вопрос с неким Зигой. Позже выяснилось, что это тот самый Марат Хасянзянов, сейчас он проходит по делу свидетелем. Затем в разборки должен был вмешаться некий Коба. Сидоров даже пару раз упомянул в разговоре вора в законе Романа Сычева по кличке Сыч.

Нападающему ничего не оставалось делать, как поверить своему другу на слово. В течение года Бровкин перечислял Сидорову в среднем по 15 тысяч рублей. Затем суммы переводов увеличились в разы, за «решение вопроса» ему пришлось передавать по 300 тысяч.

«Летом Сидоров мне сказал, что “кварталовские” вышли на более серьезных людей. Те запросили за мою голову 5 миллионов рублей. Я говорил, может, стоит обратиться в полицию, как-то урегулировать конфликт. На что он мне отвечал, что эти люди меня слушать не будут. А если я не найду деньги, то они сделают так, что я вообще не смогу играть, прострелят мне колени», – рассказал Бровкин.

Максим Сидоров вину полностью признал, сейчас он находится под домашним арестом Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

Взял деньги у родителей, сказав, что прогорел на Finiko

В общей сложности Артур Бровкин передал Максиму Сидорову почти пять миллионов рублей. Последние полмиллиона нападающий должен был отдать приятелю на парковке у ТРК «Ривьера». К тому моменту спортсмен догадался, что попался на уловку мошенника, и обратился в полицию.

Как было обговорено, Бровкин пришел с конвертом денег, где вместо настоящих лежали «билеты банка приколов». Передача оставшейся суммы проходила под наблюдением оперативников. Когда конверт с деньгами был вручен, Сидорова задержали.

Перед началом заседания адвокат нападающего заявил пару ходатайств. Сначала он попросил закрыть процесс от посторонних, ссылаясь на коммерческую тайну самого «Ак Барса» и на то, что в деле есть данные о личной жизни хоккеиста. Вторая просьба касалась ареста имущества подсудимого. Выяснилось, что с момента задержания и по сей день в качестве компенсации ущерба Сидоров выплатил всего лишь 20 тысяч рублей.

Бровкин настаивает на полном возмещении ущерба. Он признался, что на тот момент такой суммы денег у него не было. Их пришлось брать у родителей. Им он рассказал, что прогорел из-за краха финансовой пирамиды Finiko. Близкие взяли для сына несколько миллионов в кредит.

Следующее заседание должно состояться в конце января. На нем планируется допросить мать и супругу Сидорова. Ожидается, что в суд должен прийти и Марат Хасянзянов.