Мне сверху видно все!: Росгвардейцы РТ следят за нарушителями на дорогах с помощью дронов

В Татарстане сотрудники Росгвардии совместно с коллегами из Госавтоинспекции следят за нарушителями ПДД сверху. С помощью дронов стражи порядка могут отслеживать лихачей на трассах, фиксируя нарушения и госномер авто, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Управления Росгвардии по РТ.

Фото: © пресс-служба Управления Росгвардии по РТ

Совместные рейды специалистов отдела по эксплуатации беспилотных летательных аппаратов территориального управления Росгвардии и автоинспекторов проходят регулярно. На помощь стражам порядка приходит комплекс высотного видеонаблюдения на базе привязного аэростата «ОКО-60».

Фото: © пресс-служба Управления Росгвардии по РТ

«ОКО» взмывает на высоту до 300 метров и сверху с помощью камер высокой четкости фиксирует все нарушения в радиусе нескольких километров, а также способен сопровождать цель на дистанции до 3 км.

Фото: © пресс-служба Управления Росгвардии по РТ

Заметив лихача на дороге, дрон фиксирует нарушение и в режиме реального времени передает изображение находящимся далее по дороге инспекторам ДПС.

