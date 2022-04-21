«Айпад халява»: как владелец заведений татаро-башкирской кухни поговорил с Путиным

Уфимский предприниматель Марат Насхутдинов в одночасье стал известен на всю страну. Для этого ему было достаточно попасть в прямой эфир с Президентом.

Владимир Путин вчера провел заседание наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей» Фото: kremlin.ru

20 апреля Владимир Путин провел заседание наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей», на котором рассказывали о социальных и бизнес-проектах со всей страны. Было среди них и кафе башкирского фастфуда «Айбат халляр». «Татар-информ» поговорил с Маратом Насхутдиновым сразу после онлайн-встречи с главой государства.

Особенности башкирского нейминга

Общение Президента с уфимским предпринимателем Маратом Насхутдиновым по видеосвязи тут же разлетелось по соцсетям. Фрагмент трансляции привлек внимание аудитории из-за шутки Путина. Когда Насхутдинов представил свой проект – кафе башкирского фастфуда «Айбат халляр», Владимир Путин прервал спикера.

«Какое название? Мне послышалось “Айпад халява”. Хороший проект! Мы все с удовольствием присоединимся», – сказал Президент.

Общение Президента с уфимским предпринимателем Маратом Насхутдиновым по видеосвязи тут же разлетелось по соцсетям Фото: скриншот видео с сайта kremlin.ru

Бизнесмен рассказал, что открыл первое кафе два года назад, осенью 2019 года. Примерно тогда же ему подсказали участвовать в конкурсе «Мастера гостеприимства» президентской платформы «Россия – страна возможностей». И первая же заявка обернулась успехом. Марат с командой победил в треке региональных проектов.

«В основе у нас лежит домашняя лепешка кыстыбый, которую мы готовим по рецепту наших бабушек и добавляем туда современные начинки. Мы используем преимущественно локальные продукты, потому что это проще, выгоднее и, самое главное, это вкусно. Я мечтаю, чтобы о нашей национальной кухне узнали не только на Урале, но и в России, и в мире в целом. На сегодняшний день я запустил еще одну точку по франшизе. Мы получили премию “Лучший стритфуд Урала”. На фоне того, что сейчас уходят с рынка крупные зарубежные сети, могу вас смело заверить, что голодным никто не останется. Могу взять эту ношу на себя. Владимир Владимирович, если вы будете в Уфе, обязательно заезжайте к нам в кафе. Мы вас угостим безупречным башкирским фастфудом. Ну или можете заказать доставку», – сказал Насхутдинов.



В ответ на это Президент заверил, что предприятия общепита получат поддержку государства.

«В любом случае мы будем поддерживать развитие этого вида деятельности. По-моему, с 1 января у нас уже льгота по налогообложению, отмена НДС произошла. И дальше будем искать всяческие формы поддержки этого вида деятельности, потому что это относится к той сфере, которая каждый день востребована нашими гражданами. Всем хочется кушать, и не один раз в день. Поэтому организация вашей работы чрезвычайно важна. Мы понимаем, что в пандемийный период многие оказались в сложном экономическом положении. И мы намерены и дальше поддерживать всё, что связано с организацией общественного питания. Мы обязательно будем держать это в поле зрения и будем оказывать вам всяческую помощь», – сказал Путин.

Глава государства также пообещал по случаю попробовать блюда из «Айбат халляр».

Марату Насхутдинову 33 года. В общепите работает со школьного возраста Фото: личная страница Насхутдинова во «ВКонтакте» vk.com/snubrikoff

«В отрасли с 17 лет»

Марату Насхутдинову 33 года. Он родился и вырос в Уфе. Про себя говорит, что он «частично татарин, частично башкир». Как и блюда в его кафе – в «Айбат халляр» подают аутентичную еду татарской и башкирской кухни.

Марат окончил Уфимский университет экономики и сервиса. В общепите работает со школьного возраста. Поэтому и будущую профессию выбирал, связанную с сервисом и гостеприимством. Кафе башкирского фастфуда далеко не первый его бизнес-проект.

«Я с 17 лет работаю в сфере общепита. Семь лет отработал барменом, потом управляющим был, арт-директором. В принципе, я занимался развитием и продвижением ресторанов в Уфе. До этого у меня с друзьями была небольшая кондитерская, держали хостел. То есть в этой сфере я работаю всю жизнь», – говорит Насхутдинов.

В 2019 году бизнесмен запустил первое кафе новой концепции в центре Уфы, на улице Свердлова. Локация удачная – рядом студенческий и деловой кварталы города. Второе кафе недавно открылось в районе Зеленая Роща – уже по франшизе.

В интервью «Татар-информу» Марат Насхутдинов рассказал, что, несмотря на нынешнее внимание властей и соцсетей, ему пришлось пережить все трудности, связанные с открытием заведения.

Несмотря на нынешнее внимание властей и соцсетей, пришлось пережить все трудности, связанные с открытием заведения Фото: личная страница Насхутдинова во «ВКонтакте» vk.com/snubrikoff

– Вы открылись осенью 2019 года, а почти сразу после этого грянула пандемия. Как вы пережили этот период?

– С трудом. Выживали как могли. Сначала работали только на доставке, без посадки. Сами ничего толком не зарабатывали, но главное, что платили зарплату и закрывали все расходы. Ну, выжили.

– Трудно было организовать доставку? Профессионалы отрасли говорят, что доставка – это отдельный бизнес и целое искусство. Как справились?

– Они правильно говорят. Мы с коллегами даже брали обучение по организации доставки. И это отдельный вид бизнеса, это правда. Естественно, доставка не приносила много денег. Как отдельный бизнеса – да, на ней можно заработать. А так это больше для поддержания штанов. Через социальные сети, через рекламу и постоянных гостей мы наладили доставку и стали развиваться.

«“Макдоналдс” нельзя заменить в короткие сроки»

Победа в конкурсе платформы АНО «Россия – страна возможностей» пока не принесла проекту Марата Насхутдинова никакой материальной выгоды, кроме роста узнаваемости бренда. Республиканские власти в лице Госкомитета по туризму обещали ему поддержку, но пока это только слова.

Победа в конкурсе платформы АНО «Россия – страна возможностей» пока не принесла проекту никакой материальной выгоды, кроме роста узнаваемости бренда Фото: страница кафе Aibat Hallyar во «ВКонтакте» vk.com/aibathallyar

– Была обещана поддержка со стороны республики. Сейчас мы решаем этот момент. За последнее время в профильном ведомстве сменилось несколько руководителей, а с понедельника у нас Госкомитеты туризма и предпринимательства объединили в Министерство туризма. И вот сейчас решается, в каком виде будет предоставляться поддержка. Изначально это должна была быть финансовая поддержка. Но сейчас это все в процессе обсуждения.

– «Айбат халляр» уже не первый проект, на который власти Башкирии возлагают надежды импортозамещения в сфере фастфуда и стритфуда. Ранее в Минсельхозе РБ это же говорили про сеть «Папа гриль». Как вы сами оцениваете возможности российских сетей? Реально ли встать на место «Макдоналдса» и KFC?

– «Макдоналдс» нельзя заменить в короткие сроки, я так скажу. Потому что это компания, которая шла к этому больше 70 лет. Но ее уход стал мощным толчком всем таким, как я, быстрее занять свою нишу. Плюс появится много свободных кадров, которые раньше работали в «Макдоналдсе». И это ключевые кадры – менеджеры и так далее. Их тоже разберут как горячие пирожки, потому что нам нужно выстроить максимально похожую систему. Я не говорю, что она будет в точности такая, как «Макдоналдс». До такой системы нам еще расти. Но если вдруг зарубежные сети уйдут, то все в максимальные короткие сроки захотят занять их место.

Кыстыбый «Бигиряк & Tasty» и другой креатив

Секрет успеха проекта «Айбат халляр» – это необычное сочетание традиционного кыстыбыя с различными начинками и интересная подача. В меню кафе можно увидеть такие названия блюд, как «Бигиряк & Tasty», «Матур Батыр», «Картатайкина любовь», «Цезарь Ильгамович/Фаритович», «Пепперони тукталышы». Есть также вариант меню с еще более залихватскими названиями: «Мясной Карим», «НатУрал батыр», «Муртаза с котлеткой».

Секрет успеха проекта – необычное сочетание традиционного кыстыбыя с различными начинками и интересная подача Фото: страница кафе Aibat Hallyar во «ВКонтакте» vk.com/aibathallyar

Марат Насхутдинов говорит, что все названия придумывает сам и вместе с небольшой командой проекта. Такая подача привлекает в заведение молодежь и туристов.

– Часть – студенты. Аудитория «20+». Много туристов. Вообще очень сложно выделить основную массу нашей аудитории. В выходные приезжают родители с детьми. Плюс приезжают из соседних городов и поселков. Много молодых уфимских менеджеров среднего звена, которые заходят поесть в течение дня.

– Какой у вас средний чек?

– Средний чек сейчас в районе 400 рублей.

– Это ведь больше, чем в «Макдоналдсе»?

– У нас чуть дороже, чем в «Макдоналдсе», особенно с учетом последних скачков цен. При открытии кафе у нас цены были гораздо ниже. Сейчас цены взлетели, а поскольку мы не «Макдоналдс», то удержать цены на блюда на одном уровне не можем. А цены выросли на все продукты.

– Вы общались с президентом страны напрямую, и он много говорил о необходимости поддержки общепита на государственном уровне. Но если говорить о нынешней реальности, власти вам больше помогают или мешают?

– В моем случае как таковой финансовой помощи особо не было. Ну если не считать того, что в рамках закона во время пандемии выдавали всему общепиту. Была некоторая информационная помощь. На время отменили проверки – надзорных мероприятий стало меньше.

Радий Хабиров: «Пожалуй, лучшая реклама нашей башкирской кухни» Фото: glavarb.ru

Сразу после прямого эфира с Президентом поддержку проекту Марата Насхутдинова высказал и глава Башкирии.

«Пожалуй, лучшая реклама нашей башкирской кухни. Спасибо Марату Насхутдинову, автору проекта национального фастфуда AIBAT HALLYAR, за отличную идею. И спасибо Владимиру Владимировичу за поддержку добрых начинаний. Мы не подведем! А в эту субботу точно знаю, где я перекушу лепешками», – написал Радий Хабиров в своем телеграм-канале.

Видимо, рост потока посетителей в кафе башкирского фастфуда теперь обеспечен по меньшей мере на пару недель.

Наиль Байназаров