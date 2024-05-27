«Мне надо быть там»: врач с Урала подписал контракт в Татарстане и ушел на СВО

Фото предоставлено Алиной Камалиевой

Участнику специальной военной операции Роману 48 лет. Он родился и вырос на Украине, отучился в институте на врача-анестезиолога. После Евромайдана Роман с семьей переехал в Россию, в Нижний Тагил.

После начала спецоперации Роман неоднократно хотел уйти контрактником в зону боевых действий. Однако через военкомат своего города у него это сделать не получилось. А вот через Татарстан — получилось. Именно в республике он заключил контракт с Минобороны.

«Когда началось СВО, я почувствовал, что мне надо быть там», — заявил Роман.

Фото предоставлено Алиной Камалиевой

Роман обратился в военкомат Нижнего Тагила, чтобы пойти служить в медицинском батальоне. Однако уроженца Украины взять на службу не смогли. Спустя год Роман увидел объявление в социальных сетях о наборе контрактников в Татарстане.

«Хочу передать привет военкому Нурлата — Загиру Абдуллину и его помощнице Лиле Вагизовой. Они очень помогли мне с контрактом: и встретили, и все документы оформили», — рассказал боец.

«По выплатам обещали и выплатили. Всего около 700 тыс. рублей», — пояснил Роман.

Плюс, по словам бойца, еще зарплата каждый месяц по 250 тыс. рублей, причем все выплаты приходит вовремя. Роман «за лентой» уже полгода, а задержек не было ни разу.

«Ну вот получили мы в феврале удостоверение участника боевых действий, по ним там есть какие-то льготы по коммунальным оплатам — 50%», — продолжил Роман.

Фото предоставлено Алиной Камалиевой

Роман, как и хотел, служит на Херсонском направлении в медицинском батальоне. Их госпиталь — передвижной: они там, где идут бои.

«Был случай. Как-то привозили аж троих ребят. Они разгружали какие-то мины, и взорвалось. Очень тяжелые были ребята, но всем оказали помощь, всех отправили дальше в госпиталь», — поделился он одним из эпизодов.

Роман застал советские времена и помнит, как два братских народа жили в мире и согласии. По его мнению, на Украине существует нацизм, который надо искоренять, и Россия делает это.

«Конечно, нужно. Думаю, даже раньше надо было это сделать. Хотя, может, Россия еще не была готова во время этих майданов. Мне кажется, очень много времени потеряли с того момента, с 14-го года, — убежден боец. — Если б мы воевали только с Украиной, давно б это всё закончилось. А так всё поставляет туда Европа. Все вооружения, финансы».

Сейчас Роман вновь на передовой, спасает жизни бойцов, собирается участвовать в специальной военной операции до победы. Когда вернется, хочет со своей семьей переехать в Казань. Уж очень ему понравился город и добродушные люди, которые всегда готовы помочь.

С 1 июня и до конца июля выплата контрактникам от Татарстана будет еще выше. Единовременно можно будет получить до миллиона рублей.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых присутствует создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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