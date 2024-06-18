«Мне больше подходит быть штурмовиком»: боец рассказал о задачах на СВО

Когда на СВО командир спросил Михаила Сайкина, кем он будет служить, то он ответил, что штурмовиком. Боец из Буинского района несколько раз выходил на боевые операции на передовой.

В этом году 29 марта он получил ранение. В тот день бойцы уже добрались до нужных координат, как вражеская пуля попала ему в руку. Бойцы, ехавшие на танке, под градом пуль успели выпрыгнуть кто куда. Михаил почувствовал резкую боль по всему телу. Тяжелое обмундирование на рюкзаке мешало ему встать, а еще он почувствовал, что правая рука совсем не слушается. В таком состоянии на танке выбрались назад и Михаила отправили в госпиталь. Недавно он вернулся на реабилитацию к семье. А пулю врачи решили не извлекать, она так и осталась в руке.

До участия в СВО он работал в родном селе Кият, в сельском хозяйстве. Когда его односельчане ушли защищать Родину, семьи, от них приходили разные вести. Мысль, что он тоже должен быть там, с каждым днем приближала Михаила к ним. В феврале нынешнего года он и сам решил заключить контракт.

Уже в начале беседы Михаил сказал о себе следующее: «Я штурмовик. Когда заключил контракт и прошел обучение, отправили на линию фронта. Стало известно, что для выхода на передовую нужны разведчик, танкист и штурмовик. Можно было сесть в танк. Ведь я работал на разных тракторах. Мог выучиться. Но понял, что мне больше подходит быть штурмовиком. Я худой, передвигаюсь быстро. Почувствовал, что больше доверяю своим ногам. Так на самом деле и получилось», — сказал он.

Михаил с семьей живет в Буинске. С супругой Татьяной он познакомился семь лет назад, когда приехал в гости в деревню. Начали встречаться. Поженились, родился сын Константин. У шестилетнего Кости еще есть двое младших братьев и сестра. Даниилу пять, Тимуру — четыре года, Алисе всего полтора.

На материнский капитал семья купила квартиру в селе Старый Студенец. Но с детьми легче жить в городе, поэтому пока переехали в Буинск. Когда муж уезжал на СВО, Татьяна провожала его с Константином. И хотя сыну всего шесть лет, отец сказал ему: «Ты остаешься за старшего. Помогай маме, слушайся ее. Я вернусь».

По словам Михаила, быть рядом с семьей, пусть даже раненым, — это большое счастье. Но пока успокаиваться рано. Когда рука заживет, он продолжит военный контракт. В душе он верит: он вернется живым, здоровым. Ведь дома его ждет большая семья.

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Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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