Младший брат Наиля Якупова оформил пента-трик за «Реактор» на турнире команд МХЛ

Нападающий нижнекамского «Реактора» Рауль Якупов, младший брат форварда «Авангарда» Наиля Якупова, забросил пять шайб в ворота «Ладьи» (9:3) на Кубке Сахарова – предсезонном турнире команд МХЛ в Тольятти.

Так, 18-летний нападающий забил трижды в равных составах, а также дважды – в большинстве, в том числе победную шайбу.

Стоит отметить, что в минувшем сезоне Рауль Якупов дебютировал в КХЛ, в сентябре сыграв два матча в составе «Нефтехимика». Затем хоккеист вернулся в «Реактор» и в составе нижнекамцев набрал 45 (30+15) очков в 54 матчах Молодежной хоккейной лиги (МХЛ).

Напомним, старший брат форварда Наиль является первым номером драфта НХЛ 2012 года.