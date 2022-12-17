Младший брат Эльмиры Сулеймановой: «Все было хорошо, она не болела, просто простудилась»

Эльмира Сулейманова

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Наша семья, родные в состоянии шока»

Родной брат Эльмиры Марат Сулейманов на момент нашего разговора находился у морга, ждал выдачи тела. Эльмира и Марат росли без отца, их вырастила и воспитала мама. О сестре Марат вспоминает как о своей главной опоре и поддержке:

– У нас сестрой разница в возрасте 4 года. Она была тем человеком, кто постоянно обо мне думал, заботился, мой защитник, моя поддержка. Она была суперчеловек. Открытая, добрая, ничего своего ни для кого не жалела. Сколько раз убеждался – такие вот хорошие люди очень рано уходят от нас.

Наша семья, родные – все сейчас испытывают шок. Вот сейчас я вам об этом говорю, а сам ожидаю выдачи тела у дверей морга – и не могу поверить, что все происходит на самом деле. То ли это снится мне… Мне очень трудно говорить, извините…

Вчера вечером только созванивались, все было хорошо. В интернете что только не пишут, ходят слухи, якобы она давно болела. Она не болела, у нее была самая обычная ОРВИ, просто простудилась.

Только что получили результаты экспертизы – у нее случился инфаркт. Не может же человек так внезапно умереть из-за простуды или кашля. Не помню также, чтобы у нее были проблемы с сердцем. У нас в роду женщины обычно жили очень долго.

Сестру завтра похороним на кладбище деревни Малая Шильна Тукаевского района. Сначала думали, что похороним сегодня. Но подумали, что нужно время, чтобы попрощаться с ней, поэтому оставили ее на ночь… Желающие проститься пусть завтра приезжают на кладбище к 10.00.

«Никогда не пела под “плюс”»

Баянист Эльмиры Сулеймановой Файзулхак Халимов:

– Очень добрая, человечная была Эльмира. Без звездной болезни, не отгораживалась от других, мол, «я заслуженная артистка». Очень красивая, с душевным, мелодичным голосом. Я ее еще заметил в 2000-х годах в ансамбле «Сердэш» и понял, что она отличная певица. В 2011 году они сами на меня вышли, попросили быть ее баянистом. Но у меня было постоянное место работы, поэтому мог ей аккомпанировать только на больших концертах. А потом уже с 2017 года мы перешли на постоянное сотрудничество.

14 декабря должны были участвовать с ней в благотворительном концерте. Она написала: «Отмена». Спрашиваю, что случилось. Она говорит: «Кашляю, невыносимо сильно». Еще вчера только сообщила, что не сможем поехать на банкет 18 декабря в Нижнекамске. Потому что Эльмира никогда под «плюс» не пела. Состояние у нее было плохое, петь вживую ей было бы тяжело.

О причинах смерти мы ничего не знаем – инфаркт это был или жидкость в легких… Все станет известно после вскрытия. Ее муж сегодня проснулся от громкого хрипа Эльмиры. «Это были ее последние секунды», – рассказывает он. Не успел даже скорую вызвать. Он в шоке: жена мирно спит рядом и вдруг так умирает…

Мне эту ужасную весть в шесть утра сообщила по телефону жена ее брата. Я спросонья ничего не понимаю: «Эльмира, почему плачешь, что случилось?» А это оказалась их невестка.

С мужем они жили очень хорошо. Он русский, человек очень спокойный, умный. Очень жаль, что так внезапно семью постигло такое огромное горе.

«Казалось, что она отдалилась от нас»

Певица Ильмира Нагимова:

– Очень добрая, открытая, эмоциональная была Эльмира. Ко всему относились позитивно, с юмором, мы с ней постоянно смеялись. В то же время помню, как она все воспринимала близко к сердцу. Не хочу даже поверить, что ее уже нет в живых.

Когда я в 16 лет пришла в компанию «Барс-медиа», Эльмира была первым человеком, кто меня поддержал. Мы с ней сделали проект «Апа-сеңел» («Сестры»), многие годы гастролировали с этим проектом. Вместе работать было намного легче. Если бы не подруга Эльмиры, которая из-за зависти испортила наши отношения, то проект жил бы и дальше.

Эльмира была моей свидетельницей на моем никахе. Она была очень близка с моими родителями. Моего отца даже называла папой, а он ее называл дочкой. Мы были как настоящие сестры.

Прекрасную семью они создали с мужем, растили дочку и сына. Безумно жаль детей, такие маленькие остались без матери…

Последний раз мы с ней виделись год назад на концерте. Она мне предложила продолжить проект «Сестры». Я сказала, что с удовольствием. Вот с тех пор она пропала. На СМС не отвечала. Кажется, отдалилась не только от меня, но и от других коллег по сцене. Кого бы ни спрашивала, говорили, что она не общается.

Оказывается, она очень тяжело перенесла ковид. В последнюю неделю мучилась из-за сильного кашля. Ушла из жизни внезапно, пока спокойно спала у себя дома.

Собираюсь сегодня поехать и попрощаться с Эльмирой. Завтра в Казани конкурс «Татар җыры», поэтому на похороны приехать не смогу…

«Никогда не говорила плохо о людях»

Певица Гульназ Сираева:

– Хороших качеств у Эльмиры было очень много. Но для меня лучшим ее качеством было то, что она никогда плохо не говорила о людях. Разные сплетни, оценочные суждения ей совсем не были свойственны. Ее не интересовала чужая жизнь, и жила она исключительно своей жизнью.

Эльмира пришла на сцену на несколько лет позже меня. Мы обе жили в Челнах. На концерты в Казани ездили вместе.

После моего переезда в Казань мы практически не общались. Мы, артисты, узнаем о новостях из жизни коллег из соцсетей. Она не была активна в соцсетях, поэтому в последнее время я как-то мало знала о ее жизни и творчестве.

«Не успела выпустить мои песни...»

Певец Ринас Ахметов:

– Вот сейчас подумал, что мы с ней не виделись уже два года. Просто по телефону созванивались, узнавали, как дела. Мы с ней познакомились в те годы, когда она работала в ансамбле «Сердэш». Она собиралась записать мои песни, но не успела. Все время говорила: «Вот, скоро запишу, скоро». Успела ли исполнить – тоже не могу сказать.

Очень большая утрата… Пусть душа ее упокоится в самом центре рая!

«Без отца им пришлось нелегко»

Певица Айгуль Шайхутдинова:

– Я приехала в Челны и поступила в Челнинский педагогический институт, там начала работать в ансамбле «Сердэш» под руководством Рината абый Губайдуллина. К тому моменту от прежнего состава осталась только Эльмира Сулейманова. Со мной нас уже было две девушки в коллективе. Мы жили в одном комплексе – я у тети, а Эльмира жила с мамой и младшим братом. Мы вместе выступали на Сабантуях, Днях молодежи, так набирались сценического опыта.

В эти годы мы были с ней неразлучными подругами. После поздних концертов, чтобы не беспокоить родных, я часто оставалась ночевать у Эльмиры. Она относилась ко мне как к родной сестре, всегда поддерживала меня.

Они росли без отца, и, конечно, им нелегко было в жизни. Мама одна воспитывала двоих детей, поэтому Эльмире очень рано пришлось начать работать, обеспечивать себя и семью. Она прекрасно справлялась в сфере торговли. Но намного сильнее у нее было желание петь. Она хотела быть успешной певицей, зарабатывать, помогать матери. Несмотря на трудности в жизни, была всегда позитивной, всегда улыбалась. Она была человеком теплым, с ней всегда было хорошо.

Когда она ушла в «Барс-медиа», наши пути разошлись. Эльмире такое сотрудничество было на пользу – она стала еще более известной. С тех пор мы особо тесно не общались. Но я ее вспоминаю как человека, который в Челнах первый мне протянул руку помощи и всегда был рядом, поддерживал меня.

Однажды мы с ней встретились совершенно случайно, на Каме, когда пришли купаться вместе со своими семьями. Тогда у них еще не было сына. Эльмира пришла с мужем и дочкой. Мы с мужем тогда остались очень хорошего мнения о супруге Эльмиры – очень спокойный, рассудительный, покладистый…

«Было приятно ей аккомпанировать»

Баянист Алмаз Рахимов:

– Эльмиру я знаю только с хорошей стороны. Она была простым человеком – и на сцене, и в жизни. Мы были вместе на ее концертах в Казани, а также на гастролях в Башкортостане. Люди очень ее любили – это было заметно уже на сцене. Я считаю, что Эльмира была из тех редких исполнителей, кто поет так душевно, источая настоящий наш татарский «моң». Подыгрывать ей на баяне было особое удовольствие. Жизнь так коротка. Очень жаль ее детей.

Последний раз с ней виделись на съемках новогодней передачи для телеканала «Майдан». В прошлую пятницу разговаривали по телефону. Она не говорила, что болеет. «Маме нужен аллерголог, нет ли у тебя знакомых?» – спрашивала у меня. Я не знал, что она и сама тоже болеет.

«Больше времени старалась отдавать семье и детям»

Звукооператор Рамзиль Салахутдинов:

– Очень тяжело у меня на сердце, смогу ли что-нибудь вам рассказать… О ее смерти узнал одним из первых. До сих пор не могу прийти в себя…

Я ее знаю еще с тех времен, когда работала в ансамбле «Сердэш». В последние 7 лет мы были особенно близки, вместе работали. Я был ей и водителем, и звукооператором, и световиком… Эльмира была настоящим Человеком с большой буквы, предельно человечной. Никогда не ставила себя выше других.

В последние годы сольных концертов не делала. Больше времени старалась отдавать семье, детям. Выступали на солянках, много работала на банкетах.

Это огромная утрата. Выражаю искренние соболезнования семье, родным, близким. Пусть душа ее покоится в раю.

Эльмира Сулейманова родилась 5 февраля 1982 года в городе Набережные Челны. Училась в школе №16.

С 2012 года работала в продюсерском центре «Барс-Рекордс». С 2018 года – заслуженная артистка Татарстана. С мужем воспитывали дочь Диану и сына Артема.