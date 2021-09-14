Младенец выжил в ДТП с грузовиком в Татарстане благодаря автокреслу

Серьезная авария произошла в минувшее воскресенье на трассе М7 в Татарстане. Как рассказали ИА «Татар-информ» в республиканской Госавтоинспекции, 56-летняя женщина-водитель за рулем KIA с номерами Пермского края врезалась в «КАМАЗ», который двигался впереди. По рассказам автоледи, она заснула за рулем.

В момент аварии, в машине в автолюльке находился девятимесячный ребенок. Малыш получил травмы, но остался жив. Именно благодаря автокреслу удалось избежать серьезных последствий.

Фото: © республиканская Госавтоинспекция

В Госавтоинспекции напоминают, что детские удерживающие устройства являются самым эффективным средством предотвращения серьезных последний в ДТП.

«Согласно исследованиям, использование детских удерживающих устройств позволяет снизить смертность среди детей на 54 %, риск получения травм – на 76 %, а тяжелых травм – на 92 %», – подчеркнули в ГИБДД.

