Младенец пострадал после массового ДТП в центре Казани
На улице Николая Ершова под мостом в направлении Миллениума произошло массовое ДТП, в результате которого пострадал восьмимесячный ребенок. Как сообщили «Татар-информу» в городской Госавтоинспекции, авария произошла накануне в районе десяти вечера.
По данным ведомства, сначала внедорожник Haval врезался в сломанный Chevrolet, стоявший на дороге.
От удара Chevrolet отбросило на автомобиль «Лада Гранта», который хотел помочь эвакуировать поломанную машину.
В результате ДТП пострадал младенец, сидевший на руках у мамы в Chevrolet. С ушибом грудной клетки малышку увезли в ДРКБ.