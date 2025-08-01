Младенец пострадал после массового ДТП в центре Казани

Фото: Госавтоинспекция Казани

На улице Николая Ершова под мостом в направлении Миллениума произошло массовое ДТП, в результате которого пострадал восьмимесячный ребенок. Как сообщили «Татар-информу» в городской Госавтоинспекции, авария произошла накануне в районе десяти вечера.

По данным ведомства, сначала внедорожник Haval врезался в сломанный Chevrolet, стоявший на дороге.

От удара Chevrolet отбросило на автомобиль «Лада Гранта», который хотел помочь эвакуировать поломанную машину.

В результате ДТП пострадал младенец, сидевший на руках у мамы в Chevrolet. С ушибом грудной клетки малышку увезли в ДРКБ.