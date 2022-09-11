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Ру Тат
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Происшествия
11 сентября 2022  21:39
Полина Шевчук

Пять человек, в том числе младенец, попали в больницу в результате ДТП на трассе в РТ

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Пять человек, в том числе младенец, попали в больницу в результате ДТП на трассе в РТ
фото: пресс-служба прокуратуры РТ

Серьезная авария произошла сегодня около 18.30 на 14-м километре автодороги М7 «Волга» – Бизяки  в Менделеевском районе.

 

Фото: © пресс-служба Прокуратура РТ

Как сообщил «Татар-информу» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев, по предварительным данным, водитель автомобиля BMW Х5 выехал на обгон и столкнулся с автомобилями  Mazda и «Лада Веста». От сильного удара обе легковушки вылетели в кювет.

 

Фото: © пресс-служба Прокуратура РТ

В результате ДТП пострадали пять человек, в том числе девятимесячный ребенок. Они с травмами доставлены в больницу.

На место происшествия выехал прокурор Менделеевского района Ришат Шакиров. Причины и обстоятельства случившегося  выясняются.

«Организована проверка исполнения законодательства о безопасности дорожного движения. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего», – уточнил Галиев.

#ДТП с пострадавшими #дтп м7
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