Пять человек, в том числе младенец, попали в больницу в результате ДТП на трассе в РТ

фото: пресс-служба прокуратуры РТ

Серьезная авария произошла сегодня около 18.30 на 14-м километре автодороги М7 «Волга» – Бизяки в Менделеевском районе.

Фото: © пресс-служба Прокуратура РТ

Как сообщил «Татар-информу» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев, по предварительным данным, водитель автомобиля BMW Х5 выехал на обгон и столкнулся с автомобилями Mazda и «Лада Веста». От сильного удара обе легковушки вылетели в кювет.

Фото: © пресс-служба Прокуратура РТ

В результате ДТП пострадали пять человек, в том числе девятимесячный ребенок. Они с травмами доставлены в больницу.

На место происшествия выехал прокурор Менделеевского района Ришат Шакиров. Причины и обстоятельства случившегося выясняются.

«Организована проверка исполнения законодательства о безопасности дорожного движения. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего», – уточнил Галиев.