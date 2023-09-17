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Младенческая смертность в Татарстане выросла на 3%
С января по июль 2023 года в Республике Татарстан увеличилось число младенческой смертности, следует из данных Росстата.
За первые семь месяцев 2023 года в Татарстане скончались 66 младенцев в возрасте до года. Это на 3,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. С января по июль 2022 года в Татарстане число детей, уверших в возрасте до 1 года составляло 64 человека.
Кроме того, на одну тысячу новорожденных зарегистрировано 3,1 случая смерти, что превышает показатель прошлого года – 2,8.
Следует отметить, что рост младенческой смертности также зафиксирован также в Марий Эл, Оренбургской, Пензенской и Ульяновской областях.
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